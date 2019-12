Valeria Marini “spoilera” Antonella Elia/ “Tu lo fai il Grande Fratello Vip?”

Valeria Marini spoilera la partecipazione di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4? Ieri sera nel corso della nuova puntata de La Repubblica delle Donne, proprio la showgirl stellare ha esordito parlando del suo rapporto con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno Vittorio Cecchi Gori che si appresta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. “I rapporti non sono dei migliori? Io con lei sono sempre stata gentile. Questo nonostante ci sono stati dei giudizi. Ma il fatto è che spesso le persone parlano per farsi vedere o per pubblicità. Lei usa il mio nome per farsi pubblicità. Io però penso che essere donna di spettacolo è un’altra cosa. Ma poi in un reality devi essere te stessa. Io ad esempio ho fatto il Grande Fratello Vip con grande successo. Il GF era in discesa e il GF Vip con la conduzione di Alfonso e Ilary Blasi l’ha rilanciato. Secondo me il reality è qualcosa a parte. Poi bisogna vedere se risulti simpatica al pubblico”, ha dichiarato così come riporta il buon Fabiano di BitchyF.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip? Valeria Marini lo spoilera

Dopo le precisazioni su Rita Rusic, è arrivata una mezza conferma su Antonella Elia: “Tu lo fai il Grande Fratello Vip Antonella?! Vero?!”, ha domandato. A quel punto Piero Chiambretti ha cercato di “cambiare” discorso: “Per il momento abbiamo solo un nome confermato e basta”, ma Signorini ha precisato: “Ho visto anche l’Elia per farle il provino”. Come ben sapete, il nome della Elia era stato proprio confermato da Fabiano, che sul suo seguitissimo blog aveva dato in anteprima la news. Antonella Elia, avrebbe dovuto partecipare tempo addietro ma aveva preferito Tale e Quale Show alla Casa più spiata d’Italia. “Se mi sono pentita di aver rifiutato il GF Vip? Sì e no: me lo proponevano da anni, ci ho pensato seriamente dopo avere parlato con Alfonso Signorini, ma poi è arrivato Tale & Quale Show, è una delle esperienze più emozionanti della mia vita. Ma ogni volta che mi calo in un personaggio provo un tale mix di ansie, paure e gioie che prima di entrare in scena non mi sento mai all’altezza”, aveva dichiarato.

