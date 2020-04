Valeria Marini video selfie con Federico Fashion Style, ha violato il lockdown?/ Fan furiosi sul web

Pubblicità

Una story instagram sospetta quella di Valeria Marini con Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei vip, protagonista tra le altre cose di un popolare programma di successo, ha fatto infuriare il popolo del web. Sui social infatti circola con insistenza la storia che vede Federico Fashion Style ridere e scherzare con Valeria Marini, a casa sua, poco prima della diretta di Live Non è la D’Urso. Il noto parrucchiere avrebbe raggiunto la Valeriona Nazionale per sistemarle il look in vista della puntata da Barbara D’Urso. Chiaramente la notizia ha infiammato la sensibilità dei follower di Valeria Marini e di Federico Fashion Style. Qualcuno sembra gradire l’accaduto e ribatte con rabbia sui vari social. “Ma non era vietato andare a casa di altri?” si domanda seccato un utente.

Anche una fan di Valeria Marini batte i pugni sul tavolo: “A me Valeria piace molto… Però cavolo poteva farseli lei trucco e parrucco. Qui siamo chiusi in casa da nn mi ricordo neanche quando… E vedo gente invece che si sposta e fa il cavolo che gli pare. Nn mi sembra un caso di necessità il suo spostamento”. Insomma si profila una puntata caldissima quella di Live Non è la D’Urso. Prima ancora di cominciare, Valeria Marini è già al centro delle polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA