Valeria Pandolfo, ripresa morta su chat Whatsapp/ Fidanzato “me lo ha chiesto lei”

Il caso di Valeria Pandolfo, donna 40enne siracusana morta in modo misterioso è stata affrontata anche dalla trasmissione Chi l’ha visto. La morte di Valeria è stata trasmessa online su una chat Whatsapp: quando il suo corpo era ormai senza vita, fu avviata una videochiamata da parte del compagno Marcus. Ma perché l’uomo fece ciò? Lo ha spiegato ai microfoni del programma: “Perchè lei era legata a molte persone sui social network e mi disse se io… se mi capita qualcosa, queste persone… anche se così… fammi vedere”. Una spiegazione che ha dell’assurdo ed un gesto che ha letteralmente scioccato la famiglia di Valeria. La sorella Giulia ha ammesso di essere ancora sotto choc: “Non so come sia possibile che una persona possa fare questo”.

Pur avendo 40 anni, Valeria ha l’atteggiamento di una adolescente. La famiglia ha sempre cercato di proteggerla pur lasciandole le sue libertà: “Mia figlia per socializzare utilizzava i social”, ha commentato la mamma Mirella. Tra coloro che definiva suoi amici “un uomo si è introdotto nella sua vita e sin da subito compresi che c’era qualcosa che non andava”. E’ l’inverno del 2019 quando Valeria inizia la relazione con Marcus, ma da allora iniziano cose strane: la donna viene inserita in gruppi Whatsapp e chat a sfondo sessuale.

Valeria Pandolfo: le paure della madre

Quando la madre di Valeria Pandolfo inizia a fare delle ricerche ed a saperne di più, inizia anche lei ad essere perseguitata ed il suo numero finisce online e in varie chat. A minacciarla è la stessa presunta amica di Marcus, tale Jessica Lanzone, che in passato aveva offeso anche la figlia, nonché la stessa che la trascinava in chat senza alcun controllo. Mentre la vita di Mirella diventa un incubo, il sospetto della donna è che tutto abbia a che fare con il compagno della figlia Valeria. “Le dissi che quell’uomo era pericolosissimo”, furono le parole della madre che sospettava potesse essere proprio lui Jessica Lanzone. Mirella denuncia tutto ma Valeria nonostante abbia dei problemi certificati viene considerati capace di intendere e di volere.

Il 3 maggio del 2020 la madre denuncia chiedendo un TSO per la figlia dopo aver saputo che Marcus le aveva fatto un biglietto per il giorno successivo, ma il medico ritenne che non ci fosse bisogno del TSO. La figlia lascia la Sicilia per andare a vivere con lui in provincia di Caserta e da quel momento Valeria chiude i rapporti con l’intera famiglia. “Io temevo per la vita di mia figlia”, ha dichiarato la donna che nel frattempo continuava a denunciare. Il 17 maggio 2021 Valeria muore. Marcus invia un freddo messaggio a Mirella per avvertirla del decesso. “Stavo per fare la spesa quando ho visto il messaggio, immediatamente ho avuto un sentore. Io ero indispensabile per mia figlia”, ha aggiunto mamma Mirella in studio. Ma come è morta Valeria? “Io vengo a sapere con questo messaggio terribile solo alle 9.25 della morte di mia figlia”, ha aggiunto.

La morte della donna

Per la morte di Valeria Pandolfo è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. La madre non ha potuto vedere la figlia se non attraverso le immagini della videochiamata choc fatta da Marcus subito dopo la morte mostrandone la salma. La trasmissione Chi l’ha visto si è recata da Marcus per chiedere spiegazioni sul perché abbia fatto vedere in rete il corpo senza vita della donna: “E’ a vantaggio mio, per spiegare che è morta per infarto. Tutto Whatsapp mi ha dato dell’assassino”, ha aggiunto.

Le indagini sono in corso e tante sono le domande lasciate aperte. Dal racconto dell’uomo Valeria lo avrebbe svegliato alle 4 di notte perché sta male in seguito a problemi con le emorroidi. Alle 7 però precipita tutto: Marcus nota che le unghie stanno diventando viola: “Lei si gira e mi dice ‘Marcus ti amo’ e spirò”. A quel punto lui avrebbe chiamato il medico curante: “Non sapevo che era morta ma me ne ero accorto”.

