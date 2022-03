Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni, genitori Sophie/ “Miei punti di riferimento”

Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni sono i genitori di Sophie Codegoni. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è legatissima ad entrambi anche se da piccolissima ha vissuto la loro separazione. I genitori, infatti, si sono separati quando Sophie aveva soli 3 anni. Valeria è originaria di Tradate, in provincia di Varese, e lavora presso lo studio dentistico di famiglia. Il papà Stefano invece, si occupa della gestione di un famoso bar in Corso Como a Milano. La ex tronista di Uomini e Donne nella casa del GF VIP ha parlato spesso dei suoi genitori soffermandosi proprio sulla figura paterna.

“E’ il mio punto di riferimento insieme a mia madre” – ha detto Sophie che parlando del padre ha confessato – “abbiamo questo grande amore che ci lega, ma anche tanto imbarazzo, ma principalmente è colpa mia. Spesso l’ho fatto sentire escluso e non importante, ero io che non lo coinvolgevo e vedevo come punto di riferimento solo mio mamma”.

Sophie Codegoni e il rapporto con i genitori Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni

Non solo, Sophie Codegoni parlando dei genitori Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni ha rivelato di non essere cresciuta con il papà visto che si sono separati quando aveva soli 3 anni. “Io e mamma abbiamo superato tante cose insieme, siamo state l’una la forza dell’altra. Abbiamo un rapporto che condividiamo qualsiasi cosa, mentre papà era la parte razionale” – ha detto la ex tronista di Uomini e Donne che però ha potuto sempre contare sulla presenza del papà – “lui c’è sempre stato e mi ha sempre aiutato” .

Con la mamma ha un rapporto speciale e le è stata accanto anche quando è stata vittima di violenza da parte di un ex compagno. Un momento molto difficile della loro vita che Sophie ha raccontato con grande lucidità nella casa del GF VIP. La mamma Valeria Pasciuti ha apprezzato le parole della figlia: “non pensavo riuscissi a tirare fuori questo, apri il tuo cuore perchè gli uomini non sono quelli che hai visto tu vicino a me. Io ci sarò sempre, il mio cuore è tuo, ma il cordone lo tagliamo, non devi vivere a riflesso a me. Sono stata sfortunata, ma ci credo nell’amore”.











