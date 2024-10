Chi è Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni? La donna, originaria di Tradate, in provincia di Varese, in Lombardia, è una bellissima donna di quasi cinquant’anni. Sophie e la mamma Valeria hanno un bellissimo rapporto e insieme hanno superato tantissimi momenti di difficoltà. In particolare è stata proprio Sophie Codegoni durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip a raccontare che la mamma è stata vittima di violenze da parte di un uomo. “Non respirava più, le ha messo le mani al collo” – ha detto Sophie raccontando quei terribili momenti vissuti dalla mamma.

Non solo, la Codegoni ha aggiunto: “mi sono sentita in colpa per tanti mesi perché non sono riuscita a difenderla”. Un racconto intenso ed emozionate quello della ex tronista di Uomini e Donne che ha assistito alla scena inerme, senza riuscire a fare nulla bloccata del tutto dalla paura.

Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni: unite e amiche

La vita di Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni, è stata segnata da una storia d’amore malsana con un uomo violento che è arrivato a metterle le mani addosso. “Mia mamma stava con questo uomo e si è arrabbiato particolarmente” – ha raccontato Sophie durante l’avventura al GF VIP con la voce rotta dall’emozione ammettendo – “in quel momento noi eravamo in tanti e cercavamo di toglierlo finché non riuscivamo. Lui era veramente più forte di tutti noi, ho vissuto quei 20 minuti che non sapevo cosa sarebbe successo e mi sono sentita responsabile perché ero lì, vedevo tutto, ma non riuscivo a fare niente”.

Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, Valeria Pasciuti ha lasciato quell’uomo violento e ha ripreso in mano la sua vita. Oggi sono complici e amiche come non mai, anche dopo la nascita della nipotina Celine. “Sophie, l’amore per la tua Celine è immenso, ricorda sempre che sei una mamma speciale e Celine ne sarà orgogliosa” – ha detto la mamma di Sophie Codegoni alla figlia.