Valeria Perilli e James, moglie e figlio Giucas Casella/ “La mia vita siete voi”

Valeria Perilli è la moglie di Giucas Casella. La doppiatrice, classe 1954, è la figlia di Ivo Perilli e dell’attrice Lia Corelli. Tra i personaggi più celebri che ha doppiato ricordiamo: Miranda in “Sex and the City” e Lalla in “La tata”. Ha prestato la sua voce anche ai protagonisti di diverse soap come “General Hospital”, “Santa Barbara” e “Febbre d’amore”. Ha doppiato anche la segretaria di Hercule Poirot nella serie televisiva dedicata al celebre investigatore. Valeria Perilli è stata anche una signorina buonasera della Rai, dal 1984 al 1991. Quello tra Giucas Casella e Valeria Perilli è un amore che dura da più di 40 anni, vissuto per molto tempo lontano dai gossip e dalle copertine. Il prestigiatore ha presentato la sua compagna al pubblico nel 2018, nel salotto di Domenica Live con Barbara D’Urso. Durante una puntata del programma, Giucas Casella ha chiesto alla compagna di sposarlo, dopo 38 anni di fidanzamento: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?“.

Giucas Casella: il figlio James e il nipote Giacomo

Giucas Casella è stato legato alla modella inglese Carol Torr per 7 anni. Nel 1987 è nato il figlio James, che per molto tempo ha vissuto con il padre, senza vedere la madre. “Lui non lo volevo, ma io ho deciso di tenerlo lo stesso”, ha raccontato l’ex modella qualche anno fa nel salotto di Barbara d’Urso. Quando Carole ha decido tornare in Inghilterra per la sua carriera, Giuca si è preso cura del figlio. “È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme”, ha aggiunto la modella. Casella ha prontamente replicato: “Perché non lo hai cercato quando era piccolo?“. James, oggi 34 anni, è un medico e lo scorso anno è diventato da poco papà del piccolo Giacomo. Giucas è un nonno molto affettuoso, come testimoniano i numerosi scatti social insieme al nipotino: “La mia vita siete voi”, ha scritto pubblicando una foto del figlio e del nipote.

