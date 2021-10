Giucas Casella, i vuoti di memoria sono reali o una recita?/ I dubbi del web

Giucas Casella all’interno della casa del Grande Fratello Vip diverte tutti con i suoi vuoti di memoria, a volte mettendo anche in imbarazzo gli altri concorrenti del reality. Negli ultimi giorni, durante un colloquio a tre tra Giucas, Manuel Bortuzzo e Alex Belli l’illusionista ha chiesto ai suoi compagni chi fossero Andrea e Miriana, affermando di non ricordarsi più i loro volti, questo vuoto di memoria non è rimasto indifferente al pubblico da casa e ai suoi compagni che hanno subito ricordato quando Giucas Casella chiedeva che fine avesse fatto Tommaso Eletti, pochi giorni dopo la sua eliminazione.

Sia gli opinionisti che il pubblico si chiedono, legittimamente, se Giucas Casella, diventato celebre per il suo tormentone “Ti sveglierai solo quando te lo dirò io” non sia vittima della sua stessa arte ipnotica o più semplicemente vittima dell’età che avanza che gli sta porgendo un conto salato da pagare.

Giucas Casella ha dimenticato anche di essere in un reality?

Le situazioni create da Giucas Casella all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono buffe e divertenti e tutto il pubblico si augura che questi suoi vuoti di memoria non portino il celebre illusionista ad avere problemi ben più gravi in futuro, sperando che questi vuoti di memoria siano un gioco per apparire simpatico e divertente o che siano dovuti allo stress di una situazione nuova in cui Giucas è stato catapultato.

Nonostante i suoi vuoti di memoria Giucas Casella non sembra infastidire i suoi coinquilini che gli provano nei suoi confronti un sincero affetto e lo dimostrano di settimana in settimana, così da farglielo tenere ben in mente, concedendogli l’immunità di gruppo.

