Valeria Perilli, moglie Giucas Casella/ 40 anni insieme e l’ombra del tradimento

Nella vita di Giucas Casella c’è da molti anni una donna per lui davvero speciale: sua moglie Valeria Perilli. Una storia che il celebre personaggio televisivo, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, ha però preferito tenere lontano dai riflettori. È stato proprio lui a spiegarne il motivo, tirando in ballo Pippo Baudo: “Ho sempre nascosto la presenza di Valeria su consiglio di Pippo Baudo, che mi suggerì di non dirlo per scaramanzia. Le storie che finivano sui giornali andavano male“, ammise in passato Giucas.

Ben 40 gli anni passati insieme, durante i quali non sono mancate le difficoltà. In particolare sul loro rapporto aleggia l’ombra del tradimento, un errore di cui lo stesso Giucas ha raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando di suo figlio.

Va ricordato che Giucas Casella ha un figlio, James, che non è però arrivato dalla relazione con Valeria Perilli. Il paragnosta ha avuto una relazione con un’altra donna, Carol Torr, da cui ha avuto il figlio James. Un rapporto molto tormentato che ha portato alla luce questo bambino di cui Giucas è venuto a sapere soltanto al nono mese, dunque, al momento della sua nascita. Da quel momento non ha mai avuto dubbi e ha voluto essere molto presente nella vita di James, nonostante la sua complicata situazione amorosa. Valeria Perilli ha continuato a stare al suo fianco, perdonando i suoi errori e ripartendo insieme.

