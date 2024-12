Talvolta il mondo del web è capace di creare dal nulla interrogativi capaci di assillare la curiosità degli appassionati per anni, anche senza arrivare mai ad un effettiva conclusione a dispetto di evidenze anche piuttosto palesi. E’ da annoverare per tale contesto un ‘caso’ di parentela che da tempo arrovella i ragionamenti degli appassionati di musica che amano anche nutrire la propria curiosità con aneddoti e retroscena. La circostanza in questione riguarda Valeria Rossi; cantante che ha conquistato un successo pazzesco nei primi anni 2000 con il brano ‘Tre parole’ e che poi si è lentamente defilata dalla scena discografica italiana. Ma arriviamo dunque all’interrogativo ‘parentale’ che nei meandri dei social ogni tanto ritorna per infiammare la curiosità. Valeria Rossi è a figlia di Vasco Rossi?

Valeria Rossi figlia di Vasco Rossi: tutta la verità sulla presunta parentela

Spicca un dettaglio in comune, il cognome: tanto pare sia bastato ad alimentare negli anni il dubbio, ma davvero Valeria Rossi è la figlia di Vasco Rossi? Osservando in rete, pare che ancora qualcuno inciampi nel quesito e c’è anche chi parla di un ‘mistero’ irrisolto. La realtà dei fatti è però ben lontana dalle fantasia del web e dopo oltre vent’anni proveremo a smontare questo tormentone riguardante il presunto legame di parentela tra Valeria Rossi e Vasco Rossi.

Partiamo col dire che il cognome Rossi – e forse molti ne sono già a conoscenza – è tra i cognomi più diffusi in Italia. Dovrebbe bastare già tale aspetto per smontare la convinzione di chi afferma che Valeria Rossi è figlia di Vasco Rossi, solo per tale aspetto anagrafico in comune. Ma arrivando al nocciolo della questione, molto semplicemente il rocker nostrano ha tre figli: Davide, Lorenzo e Luca. Nessuna femmina e dunque, una volta e per tutte e per buona pace degli amanti dei retroscena, Valeria Rossi non è la figlia di Vasco Rossi.