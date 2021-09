Valeria Sechi/ “A 50 anni ho deciso che ‘da grande’ volevo fare la modella, oggi…”

La storia Valeria Sechi, mamma speciale di 5 figli, è stata narrata nella nuova puntata di Da noi a ruota Libera, con Francesca Fialdini. La donna si è ritrovata a vivere in difficoltà economica pesante. Per riuscire a sopperire alla mancanza di denaro provocato dall’ex marito, la donna ha fatto di tutto. “Sono stata sposata per 25 anni, una relazione durata quasi 30 anni compreso il fidanzamento”, ha aggiunto Valeria.

“Capisco che sembri paradossale ma bisogna capire che quando sei dentro queste relazioni per te quella è la normalità”, ha proseguito la donna. Tuttavia sei così immersa e sopraffatta dalle contingenze, che non fa altri pensieri. I suoi bambini ha sempre cercato di proteggerli e credevano alle sue parole. “Mentre io mi consumavo di pianti, con loro cercavo di avere un sorriso”.

Valeria Sechi: come è cambiata la sua vita a 50 anni

Valeria Sechi è stata una bambina con una infanzia molto complessa perché veniva da una famiglia con un padre meraviglioso e con tanti talenti ma ludopatico: “Sin da bambina ho vissuto l’incubo degli sfratti”. Da qui arrivano le sue bugie dette ai figli: “Cercavo di risparmiare loro quanto ho vissuto sulla mia pelle”, ha commentato.

Parlando della madre, che ha definito una donna fortissima straordinaria, ha detto: “Lei è stata vittima di un retaggio culturale perché erano altri tempi ma non è mai stata capace di affrancarsi da questo uomo”, ha ammesso. Quando lei si è sposata, si è ritrovata in una situazione che le ha riproposto gli stessi schemi: “Ti sembra di essere in un incubo”, ha commentato. Alla vigilia del suo 50esimo compleanno, guardandosi allo specchio, ha avuto una crisi pazzesca: “Ho avuto la percezione che era più quello che avevo trascorso ed ho pensato che la vita non poteva essere questo e a quel punto ho detto basta”. Ha iniziato quindi a mandare delle mail dicendo di voler fare la modella: “Non avevo un centesimo, quindi mi son trovato un lavoro facendo il fattorino ed ho pensato, adesso tiro fuori i miei sogni”. A 50 anni ha deciso che da grande voleva fare la modella. Da mamma speciale ha anche accolto la fidanzata della figlia Giulia, con grande naturalezza. Oggi Valeria ha realizzato il suo sogno diventando fotomodella a 50 anni.

