Valeria Valeri è morta/ Nell’ultima intervista il sogno e la scelta di fare l’attrice

È morta questa mattina Valeria Valeri all’età di 97 anni. L’attrice si è spenta, lasciando l’amaro in bocca a tantissimi per i quali è stata un esempio e modello. La Valeri, solo lo scorso ottobre, rilasciata un’intervista a Lazy Owl Production, direttamente dalla sua casa. Qui, raccontava il sogno e la scelta di diventare attrice prima di teatro, poi in tv. “La televisione allora era proprio di moda, esisteva la televisione e tutti gli attori di teatro volevo arrivare in televisione” raccontava la Valeri nel corso dell’intervista. “Quella devozione che c’era in studio nei primi tempi… poi non s’è più verificata” ammetteva ancora l’attrice. Un sogno che Valeria Valeri è riuscita a realizzare con passione e grande determinazione e che l’ha resa negli anni un’icona del genere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I SALUTI COMMOSSI SUL WEB

Si è spenta all’età di 97 anni la nota attrice italiana Valeria Valeri, nome d’arte di Valeria Tulli. Divenne famosa soprattutto in Giamburrasca, e il grande pubblico ha saputo apprezzarla nel corso degli anni. Sono numerosi i messaggi d’addio sui social, ed in particolare su Twitter, dove #ValeriaValeri è fra i trend topic di oggi: «L’unica cosa che rimpiango è questa vita così breve – scrive ad esempio PuntoLettura – mi sono indebitata per riempirmi la casa di libri, e penso che probabilmente non avrò il tempo di leggerli”. Addio all’attrice e doppiatrice #ValeriaValeri, nome d’arte di Valeria Tulli, aveva 97 anni». Così invece LucaDellaPortaAccanto: «Mi ero ancora di più “affezionato “a lei durante il Commissario Manara, ma non posso dimenticarla in Gianburrasca. Attrice elegante e sorridente. Una delle ultime grandi signore . Ciao “Attrice Gentile”». Ginko21, invece, scrive: «Ci lascia, a 97 anni, #ValeriaValeri. Artista longeva, signora del teatro, doppiatrice, attrice di sceneggiati (mamma del GianBurrasca di Rita Pavone), nonna arzilla in fiction e soap opera (Una famiglia in giallo, Un posto al sole). Ricorderemo con affetto il suo sorriso gentile». Lo ricorda anche questo utente che si firma CocòChanel: «Ho saputo adesso, che ieri ci ha lasciato una Signora del teatro, Valeria Valeri … un grande dispiacere, una grande perdita. Il Teatro si va sempre più depauperando. Vicina alla famiglia va il mio cordoglio». No.ingiutisiza infine commenta: «Grazie per i sorrisi grazie per la maestria nella recitazione, grazie per ciò che hai.dato al tuo pubblico». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VALERIA VALERI E’ MORTA

Versatile e sempre pronta a calcare il “palcoscenico”, Valeria Valeri non ha bisogno di presentazioni e sicuramente oggi il mondo dello spettacolo italiano, e non solo, non può far altro che stringersi intorno alla sua famiglia per quella che è una perdita importante. Valeria Valeri è morta a 97 anni dopo aver regalato anima e corpo al suo pubblico che l’ha seguita nel suo lavoro di doppiaggio, in tv ma, soprattutto, al teatro, dove è stata dominatrice assoluta, o quasi, al fianco degli attori e delle attrici della vecchia guardia. Dopo una vita spesa in palcoscenico, l’attrice si è spenta ieri a Roma, nella stessa città dove era nata l’8 dicembre del 1921 con il nome di Valeria Tulli, cambiato poi in Valeri come nome d’arte.

VALERIA VALERI TRA TEATRO E TV FINO A SOGNO E SON DESTO

Vent’anni dopo, alla metà degli anni ’40 prese d’assalto il teatro diventandone la massima esperta specie negli ultimi anni al fianco di Paolo Ferrari e senza mai prescindere dai grandi classici preferendo il teatro di prosa che frequentò ai massimi livelli fino al grande successo ottenuto alla fine degli anni ’50 tra lo Stabile di Genova all’arrivo tra gli Attori Associati che le permise di conoscere l’amato compagno Enrico Maria Salerno. Da lui ebbe la figlia Chiara Valeri, anche lei attrice, la stessa che oggi ha annunciato la triste novella ai fan, ai colleghi e agli amici che non sapevano ancora della morte della dolce Valeria Valeri. Di recente l’attrice si era lasciata conquistare anche dalla televisione entrando nel set di «Compagni di scuola», di «Un posto al sole», ma anche del «Tassista» e di «Una famiglia in giallo». La sua ultima apparizione sembra risalga al 2016 quando, a gennaio, fu su Rai1 al fianco di Massimo Ranieri come ospite di «Sogno e son desto» (da cui è tratta la foto di copertina).



