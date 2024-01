Valerio Lundini e la malattia, chi é il conduttore affetto dal diabete mellito?/ “La vita é troppo breve…”

Valerio Lundini é ospite a La volta buona: il comico conduttore é affetto da diabete mellito di tipo 1

Valerio Lundini, atteso ospite in studio a La volta buona, é un conduttore e volto TV affetto da diabete di tipo 1. Il popolare esponente della comunicazione made in Italy, nonostante la sua patologia che lo accomuna a tanti, tra persone comuni e più o meno popolari, non si é mai perso d’animo per effetto del diabete. Tanto da ricorrere persino alle iniezioni di insulina in luoghi aperti al pubblico.

In occasione di un intervento rilasciato per la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, Valerio Lundini ha raccontato come è il suo convivere con il diabete di tipo 1, ai microfoni di SkyTg 24. Il conduttore del programma Una Pezza di Lundini ha ricevuto la diagnosi diversi anni fa e da allora si vede costretto a sottoporsi a iniezioni di insulina e in aggiunta al monitoraggio costante dei valori della glicemia. Chiaramente, tutto questo, unitamente alla cura di una dieta alimentare equilibrata e che faccia al suo caso.

Valerio Lundini ha imparato a convivere con il diabete mellito

Al momento in cui gli veniva diagnosticata la malattia , l’ospite a La volta buona, (format Rai condotto da Caterina Balivo), si diceva ottimista: “ho pensato che tuttavia non era nulla di gravissimo”. Eppure la sua esistenza ha subito dei cambiamenti radicali: “Prima mangiavo malissimo, ora uguale, ma so che stavolta è sicuro che mi farà male”, fa sapere Valerio Lundini nell’intervento rivelatorio. Il conduttore e comico tiene costantemente sotto controllo la glicemia, tramite il cellulare, e si sottopone a iniezioni di insulina.

Per l’ospite a La volta Buona, quindi, potrebbe dirsi facile convivere con la malattia, anche perché “la vita é troppo breve per vergognarsi di qualcosa”: “Poi la mia è ancora più breve con molta probabilità. Quindi mi faccio insulina in pubblico e se qualcuno sviene (è successo una volta), pazienza.”.











