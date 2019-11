Valerio Mazzei dei Valespo, chi è?/ “Voglio diventare come Cameron Dallas” (Seconda Vita)

Valerio Mazzei dietro la nascita dei Valespo…

Edoardo Esposito e Valerio Mazzei, le web star del duo Valespo, si raccontano nella nuova puntata di “Seconda vita”, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. Questa settimana il giornalista è pronto a raccontare la storia di due giovani ragazzi che con internet hanno cambiato le loro vite diventando delle vere e proprie star. L’idea dei Valespo è nata proprio a Valerio, alla quale si è poi unito ovviamente anche Edoardo nonostante un primo momento di incertezza. “Volevamo fare qualcosa di memorabile per festeggiare un anno di amicizia nata dentro e grazie alla Rete, io avevo in mentre un montaggio tipo best moments o a una canzone ma poi ho pensato: un video per quanto bello te lo scordi subito, mentre un libro resta lì sullo scaffale e quando tra dieci anni nessuno saprà più chi siamo, ci sarà chi se lo ritroverà in casa e dirà ‘mi ricordo di questi due!'”, ha rivelato Sespo in merito all’intuizione oggi vincente avuta dall’amico Valerio.

Valerio Mazzei: “il web fa guadagnare? ma non è così!”

Naturalmente non ci sono solo i pro del mondo del web, come raccontano i due youtuber: “facile dire dall’esterno che il web fa guadagnare, ma non è così; le visualizzazioni non fanno guadagnare. Oggi sono tutti su “Tik Tok” ma è solo una vetrina e non c’è nessun guadagno. In realtà abbiamo delle spese e dei costi e bisogna essere intelligenti per capire come portar a casa dei soldi in modo alternativo pere esempio grazie a Instagram e ai brand che si possono sponsorizzare grazie ai post”. Non solo, il giovane Valerio Mazzei precisa: “a ‘Youtube America’, la sede centrale, non importa nulla dell’Italia. Infatti in Italia non c’è nemmeno una sede operativa. Noi per parlare con i responsabili dobbiamo andare a Berlino, a Londra o a Los Angeles”. Oltre al successo c’è anche altro, come gli attacchi degli haters a cui le giovani star hanno imparato a rispondere con un bel sorriso o un ‘daje’.

Valerio Mazzei: “Sono single”

Valerio Mazzei del duo Valespo durante un’intervista al Corriere della Sera ha parlato di YouTube e di come sia cambiato il colosso in tutti questi anni: “la verità è che YouTube è cambiato tantissimo da quando hanno aggiunto adpocalypse (aggiornamento dei criteri per la monetizzazione dei video, rintraccia i contenuti ritenuti potenzialmente scorretti, ndr). Nel video c’è qualcuno in mutande? Zero soldi. Una parolaccia? Zero soldi. Sugo di pomodoro che sembra sangue? Zero soldi. Meno visibilità e meno (o nessuna) pubblicità. Prima ti bloccano, poi valutano. Solo che le visualizzazioni vere avvengono nelle prime 24 ore dopo il caricamento del video: se ti bloccano in quella fase lì, puoi dire ciao ciao ai guadagni”. Non solo, la giovane webstar ha anche ricordato gli anni della scuola: “ho fatto quattro anni di teatro alle Superiori, cioè mi hanno obbligato, perché nella mia scuola era una materia fondamentale. Ogni fine anno c’era la recita” e parlando del suo futuro ha detto: “mi immagino più dentro un film che in Uomini e donne”. Tra i suoi miti c’è Cameron Dallas: “lo seguo da quando ero piccolissimo, è proprio una persona che stimo. È esattamente quello che voglio diventare”.



