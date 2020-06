Valerio Pino Vs Stefano De Martino/ Ex Amici: “Ha usato Belen Rodriguez per sfondare”

Pubblicità

L’ex ballerino di Amici Valerio Pino continua a far discutere. Ogni sua uscita social, che sia una foto o un video, alza sempre un polverone e, anche in questo caso, il risultato è stato lo stesso peccato che al centro delle sue parole questa volta ci sia un collega, Stefano de Martino. Il giovane ballerino ha preso la parola sui social per commentare, spinto dai fan, proprio la questione della crisi, o presunta tale, tra De Martino e Belen Rodriguez. Fino a questo momento solo lei “ci ha messo la faccia” in questa situazione ma Valerio Pino non ha da ridire su questo ma sul fatto che Stefano De Martino in realtà abbia usato prima la De Filippi e poi la moglie solo per sfondare nel mondo dello spettacolo portando a casa un bel contratto con la Rai e facendo il conduttore senza avere di certo i meriti per farlo.

Pubblicità

VALERIO PINO CONTRO STEFANO DE MARTINO

In particolare, Valerio Pino rilancia: “Grazie all’accoppiata con Belen Rodriguez e ad una serie di cose è riuscito, anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, né in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare, è arrivato dove è arrivato perché ha Maria De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste. Non è stato scelto per meritocrazia, per bravura ma diciamo che il merito è di altri”. Il suo pensiero è chiaro e fa leva sul fatto che con la De Filippi prima e con Belen poi sia riuscito ad arrivare dove solo con le sue forze non sarebbe arrivato visto che, a suo dire, non ha carisma e non è nemmeno un buon ballerino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA