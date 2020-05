Belen Rodriguez/ Dal secondo matrimonio con Stefano De Martino alla crisi…

Pubblicità

Belen Rodriguez ospite a “Verissimo – Le Storie“, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin e riproposto in replica sabato 30 maggio 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Una lunga intervista realizzata pochissimi mesi fa in uno studio televisivo già privato del pubblico per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La showgirl argentina si è raccontata a cuore aperto parlando della ritrovata serenità con il compagno Stefano De Martino, ma anche di un momento molto difficile della sua vita. La Rodriguez dopo il matrimonio con Stefano De Martino e la nascita del piccolo Santiago si è ritrovata a dover fare i conti con una separazione durata quattro lunghi anni. Belen e Stefano si sono poi ritrovati, innamorati come il primo giorno, ma quegli anni lontani non sono stati facili. Per la prima volta Belen ha svuotato il sacco rivelando: “per tre anni sono stata molto triste, ho veramente smarrito me stessa”. Uno status che ha avuto irrimediabilmente delle conseguenze anche in ambito lavorativo come ha precisato la stessa Belen: “non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le news

Quel periodo “no” è passato quando Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore della sua vita Stefano De Martino. Alcune settimane fa negli studi televisivi di Verissimo la showgirl argentina con la voce rotta dall’emozione raccontava: “non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”. Una gioia immensa per la Rodriguez che, senza tanti giri di parole, aveva ammesso alla Toffanin: “Posso dire di essere tanto felice” visto che aveva ritrovato la felicità tra le braccia del padre di suo figlio. Non solo, la showgirl si era sbottonata parlando anche del bellissimo rapporto con Stefano De Martino: “lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”. A distanza di poche settimane però le cose tra i due sembrano aver preso una piega del tutto inaspettata visto che in questi giorni la showgirl sui social ha voluto prendere una chiara posizione dopo che circolavano indiscrezioni di una nuova possibile crisi con l’ex ballerino di Amici. In una diretta Instagram, la Rodriguez non ha mai fatto il nome del marito Stefano De Martino, ma è chiaro che si stesse riferendo a lui considerando le sue affermazioni. “Passerà. volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed é giusto che così sia… Così si impara” ha detto la Rodriguez che ha chiesto, giustamente, rispetto e silenzio da parte della stampa visto il momento delicato che sta (ri)vivendo con il compagno.



