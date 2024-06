Valerio Scanu cambia lavoro: da cantante a parrucchiere/ L’annuncio dell’ex Amici: “Ho aperto il mio salone”

Valerio Scanu, da cantante a parrucchiere: l’annuncio dell’ex di Amici

I fan di Amici lo ha conosciuto per la prima volta nel 2009, nell’edizione che lo ha visto arrivare al secondo posto, subito dietro Alessandra Amoroso, da lì ha avuto inizio la carriera di Valerio Scanu. Il cantante, subito apprezzato dal pubblico per la sua voce forte e melodica, è poi arrivato fino al festival di Sanremo, che ha vinto con il brano ‘Per tutte le volte che’. La musica è rimasta per anni la sua strada, ma pian piano si è allontanato dallo schermo dove è tornato di recente come opinionista nei salotti Rai.

Di recente Valerio Scanu ha però annunciato una grande novità nella sua vita e, soprattutto, una svolta nella sua carriera. L’ex volto di Amici ha cambiato del tutto lavoro, dedicandosi alla cura dei capelli e diventando, di fatto, un parrucchiere.

Valerio Scanu cambia lavoro e apre il suo salone a Roma

A dare l’annuncio è stato proprio Scanu con un video pubblicato su Instagram in cui non solo annuncia il suo cambio di carriera, ma rivela anche di aver aperto un suo salone di bellezza. “Ciao sono Valerio Scanu, molti di voi mi conoscono in veste di cantante, imitatore e personaggio televisivo. La mia nuova veste è l’hair stylist professionista. – ha annunciato – Dopo anni di esperienza, ho deciso di aprire il mio nuovo salone proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa.” Il cambio di carriera per Valerio arriva, dunque, dopo anni di gavetta in questo mondo e di passione per questo lavoro. Al contempo, Scanu ha ammesso che questa svolta nella sua vita non coinciderà con una chiusura con la musica, che rimane sempre la sua prima, grande passione.

