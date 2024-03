Valerio Scanu, la malattia: come sta dopo l’operazione per il tumore ai polmoni/ “Non volevo dirlo perché…”

Valerio Scanu e il racconto sulla malattia: “Ho voluto tutelare i miei genitori…”

Valerio Scanu ha rivelato alcune settimane fa di essere stato alle prese con una malattia piuttosto delicata: un tumore ai polmoni. Intervistato nel programma Storie Italiane – come riporta Gossip e Tv – il cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha raccontato ulteriori dettagli sulla patologia riscontrata ai tempi del Covid e dopo quanto raccontato in riferimento all’operazione per l’asportazione di metà polmone.

“Ho deciso di farmi operare in una clinica privata perchè era appena scoppiata la pandemia e quindi i parenti non potevano venire e non potevano starmi vicino, poi ho voluto tutelare la mia famiglia”. Queste le parole di Valerio Scanu nel programma condotto da Eleonora Daniele a proposito della scelta di una struttura privata, piuttosto che pubblica, per l’operazione dovuta al tumore ai polmoni.

Valerio Scanu, i motivi della scelta di raccontare della malattia solo mesi dopo

Come anticipato, Valerio Scanu ha deciso di parlare della malattia solo diverso tempo dopo l’operazione per il tumore ai polmoni e, come riportato da Gossip e Tv, nell’intervista rilasciata a Storie Italiane ha spiegato le ragioni di tale scelta. “Non mi è andata di dirlo pubblicamente subito perché avevo la mia famiglia lontana, non sapevamo di cosa si trattasse e come dovessi affrontare la cosa. Quindi l’ho dovuto tenere per me”.

Valerio Scanu ha poi spiegato di aver voluto evitare l’esposizione mediatica in riferimento alla malattia al fine di evitare possibili interpretazioni sbagliate da parte del suo pubblico, soprattutto in riferimento al rischio di dover sopportare anche commenti poco piacevoli che spesso riguardano il mondo del web. “Ho preferito non dirlo, sono stato operato da solo; quando vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n’è uno che ti attacca e quello ti devasta e quindi preferisci non dirlo. Io almeno ho scelto di fare così”.

