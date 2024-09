Tutto su Valerio Scanu

Valerio Scanu, cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 25 settembre 2024. Valerio, di origini sarde, dimostra di avere una grande passione per la musica sin da quando era un bambino al punto da essere stato anche uno dei tanti talenti che, in passato, ha partecipato a Bravo bravissimo, il programma condotto da Mike Bongiorno. Crescendo, la passione per la musica non si affievolisce, ma lo porta a studiare e a partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di canale 5 si mette in mostra per il suo straordinario talento, ma non vince.

Seguono anni di grandi riconoscimenti e successi come quello del Festival di Sanremo. Accanto alla musica, Valerio sperimenta altre avventure professionali partecipando ad altri programmi come Tale e Quale Show, L’isola dei Famosi, Il cantante mascherato. Riesce, inoltre, anche a laurearsi in giurisprudenza.

Valerio Scanu e il rapporto con i genitori

A trasmettere la passione per la musica a Valerio Scanu sono stati i genitori: la mamma suonava la tromba e il papà il basso. Papà Tonino e mamma Sonia sono stati così i primi fan di Valerio esultando con lui per ogni successo e supportandolo in tutte le scelte. Valerio ha sempre avuto un rapporto davvero speciale con i genitori trascorrendo con loro il suo tempo libero e la morte del padre è stato uno dei dolori più grandi vissuti dal cantante.

“Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata. Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono” – le parole di Valerio a Oggi è un altro giorno nel 2021. “Io mi convincevo che lui sarebbe guarito improvvisamente. Poi mi hanno chiamato in piena notte, era quasi l’una. Il medico mi fa: ‘Papà è in arresto cardiaco’. La mattina successiva ho chiamato mia zia e lei ha raccontato tutto a mia madre”, le parole del cantante sulla morte del padre avvenuta il 23 dicembre 2020.

