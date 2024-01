Valerio Scanu e la malattia: “Ho avuto un tumore al polmone”/ “Me ne hanno asportato metà”

Valerio Scanu e la malattia: “Ho avuto un tumore al polmone, tutto risolto“

Oggi pomeriggio, lunedì 22 gennaio 2024, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti figura anche Valerio Scanu, che interverrà in studio per raccontarsi ai microfoni della padrona di casa. Il cantante negli ultimi anni ha vissuto momenti più o meno felici nella sua vita, tra grandi gioie e dolori importanti. Non solo la morte del padre nel 2020 per Covid e il matrimonio con il suo Luigi Calcara lo scorso settembre, ma anche una malattia infida fortunatamente debellata.

Nel 2020, infatti, Scanu ha dovuto fare i conti con un tumore al polmone. A raccontarlo per la prima volta è stato lui stesso nel novembre 2022, nel salotto di Oggi è un altro giorno: “Ho avuto un piccolo problema, un tumore al polmone, mi sono operato ma è tutto risolto. Ho avuto un problema al polmone e me ne hanno asportato metà. In quel periodo ero solo, avevo schermato la mia famiglia, volevo fare un po’ l’eroe…”.

Valerio Scanu, la morte del padre e il matrimonio con Luigi Calcara

Fu proprio in quella occasione che Valerio Scanu parlò per la prima volta della malattia, un tumore al polmone che fortunatamente è riuscito a curare. Pochi mesi dopo, poi, arrivò una perdita dolorosa ed improvvisa: la morte del padre per Covid, nel dicembre 2020. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Scanu ha sempre potuto contare sulla presenza costante e sul grande amore del marito Luigi Calcara, con cui è convolato a nozze con rito civile in Campidoglio lo scorso settembre.

Fu proprio il cantante sardo a fargli la proposta di matrimonio, come raccontato nel corso di quell’intervista a Serena Bortone: “La proposta non se l’aspettava. Io ci pensavo da un po’ al matrimonio, lui un po’ mi ricorda anche mio padre, lui però era un po’ più estroverso”.

