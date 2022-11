Valerio Scanu, chi è, carriera e coming out/ “Non ho mai amato le etichette e…”

Valerio Scanu ha fatto coming out? “Non amo etichettarmi e…”

Valerio Scanu ha deciso di fare coming out. Il cantante di Amici nei giorni scorsi ha sorpreso i fan con la proposta di matrimonio al suo compagno Luigi Calcara. Riservati sulla loro storia, i due hanno condiviso finora poche informazioni in tema di vita privata. Calcara ha inoltre reso il profilo Instagram privato. La romantica proposta è stata immortalata in un video pubblicato da un amico della coppia. Scanu si è inginocchiato davanti al fidanzato porgendogli un anello. “Mi vuoi sposare?”, gli ha chiesto ricevendo immediatamente un sì. In sottofondo, oltre agli applausi degli amici e familiari, la canzone ‘Ti sposerò perché’ di Eros Ramazzotti. Un momento particolarmente intenso per Valerio Scanu che ha deciso così di uscire allo scoperto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Valerio Scanu ha annunciato che le nozze verranno celebrate nel 2023: “Ci sposeremo nel 2023, a metà strada per non scontentare nessuno”. Valerio Scanu ha tenuto a precisare però di non aver fatto coming out ma di aver solo chiesto la mano all’uomo che ama: “Ho fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo, non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”.

Valerio Scanu è nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile 1990 sotto il segno dell’Ariete. Nei primi anni Duemila inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, partecipando ad alcuni programmi televisivi come Bravo, bravissimo di Mike Bongiorno. La svolta della sua carriera avviene quando prende parte al talent Amici di Maria De Filippi nel 2008, arrivando fino al secondo posto e lanciando un singolo di buon successo, Sentimento. Ormai idolo delle teenger, nel 2009 lancia il suo eponimo album, che raggiunge un ottimo riscontro in termini di vendite. Un altro avvenimento che darà grande forza alla sua carriera è la vittoria del Festival di Sanremo 2010. Il singolo anticipa l’uscita dell’omonimo album, che non ottiene però lo stesso successo.

Paradossalmente, dopo la vittoria a Sanremo la sua carriera subisce una brusca frenata. Nel 2011 e nel 2012 l’artista pubblica altri due album e partecipa nuovamente ad Amici, riuscendo però ad ottenere un’eco meno importante. Nel 2015 prende parte al reality L’isola dei famosi, arrivando quarto, e a fine anno vince l’edizione speciale di Tale e quale show chiamata Il torneo. Torna quindi a Sanremo nel 2016 con Finalmente piove, un brano scritto da Fabrizio Moro.











