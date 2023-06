Valerio Scanu: “Il 7 settembre sposo il mio compagno Luigi Calcara”/ “Ci siamo conosciuti per una foto…”

Valerio Scanu e il matrimonio con Luigi Calcara

Per Valerio Scanu e il compagno Luigi Calcara sarà un’estate di preparativi in vista del matrimonio. Il cantante, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, non solo ha annunciato le imminenti nozze con il compagno, ma ha anche svelato la data. Valerio e Luigi pronunceranno il fatidico sì in un giorno molto importante per Scanu ovvero quello in cui il padre avrebbe compiuto gli anni. “E’ il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore“, spiega annunciata la fatidica data ovvero il prossimo 7 settembre a Roma. Sarà un giorno di grande festa per Valerio Scanu e Luigi Calcara che sono impegnati con i preparativi e che, quel giorno, saranno circondati dall’amore di amici e parenti.

Valerio Scanu sposa Luigi Calcara/ La data del matrimonio civile é speciale: c'entra il padre

“Le partecipazioni le abbiamo fatte noi, personalizzate per ogni invitato – prosegue Sacnu – Luigi le ha progettate, poi le abbiamo stampate e chiuse con la ceralacca. Gli invitati saranno 220… Ai matrimoni in Sardegna sono molti di più. Però non volevamo esagerare. Anche se conosciamo tantissime persone, questo ci sembrava il numero giusto: fossero di più non faremmo nemmeno in tempo a salutarli. Sono i nostri amici, le persone alle quali vogliamo bene”, dice ancora svelando che la cerimonia sarà officiata da una loro amica e che le bomboniere richiameranno il mare.

Luigi Calcara, chi è il fidanzato di Valerio Scanu/ "Ci siamo conosciuti su Instagram e poi..."

Valerio Scanu: il primo incontro con Luigi Calcara e la proposta di matrimonio

In tempi di social network, la storia d’amore tra Valerio Scanu e Luigi Calcara è nata grazie ad un commento lasciato da Luigi sotto una foto di Valerio pubblicata su Instagram. “Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!”, ha spiegato al Corriere della Sera. Da quel momento, è nato un sentimento puro e profondo che li ha portati alla proposta di matrimonio.

Scanu “Auto-Tune a Sanremo un crimine”/ Dominella: "Ferragni? Snob e milanese"

Durante la festa per il 33esimo compleanno di Luigi, Valerio si è inginocchiato e gli ha chiesto di sposarlo uscendo così alla scoperto, per la prima volta, con il fidanzato. Ora i due sono pronti a dirsi sì e sulla possibilità di formare una famiglia dice: “Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA