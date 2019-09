Valerio Staffelli “Ho rischiato morso velenoso?”/ Spaventato da ragno e scopre che…

Disavventura per Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia stava per rilassarsi sotto il sole quando ha fatto uno “strano” incontro. Sul suo cuscino ha trovato un ragno. Che c’è di strano? In effetti nulla, ma il ragno in questione è davvero molto particolare. Valerio Staffelli lo ha fotografato e proprio dallo scatto si evince innanzitutto la dimensione del ragno e poi la sua forma. Comprensibilmente preoccupato, il giornalista ha condiviso la foto su Instagram e chiesto informazioni ai suoi fan. «Era sul mio cuscino prendi sole…. ho rischiato un morso velenoso? Chi la conosce? #ragni». Dalla foto si evince che il ragno era pronto a tessere la sua tela, ma non è chiaro se fosse davvero pericoloso per Valerio Staffelli e chiunque altro poteva passare da quelle parti. Non sappiamo che sorte abbia avuto l’animale, intanto i fan hanno rassicurato l’inviato del tg satirico attraverso i social.

VALERIO STAFFELLI E IL RAGNO “HO RISCHIATO MORSO VELENOSO?”

Un follower ha spiegato che si tratta di un “ragno lupo femmina”, che fa parte della famiglia delle tarantole. «Mi sa che è in cerca di casa e il cuscino sembra gli faccia comodo», ha scritto evidenziando la sacca delle uova sulla coda. «Non è pericoloso per l’uomo se morde ma meglio stare attenti», ha aggiunto l’utente. E Valerio Staffelli gli ha risposto: «Mi sembra la risposta più pertinente, grazie». L’utente ha allora spiegato di essere un appassionato di insetti. Il suo commento comunque non ha rassicurato Michelle Hunziker, comparsa tra i tanti commenti suscitati da quella foto del ragno. «Aiuto!!! Che paura», ha scritto la conduttrice aggiungendo un’infinità di vocali per rendere l’idea dello spavento che si sarebbe presa al posto del collega e amico. Ma c’è anche chi l’ha presa con ironia: «Chiedi a Edoardo Stoppa» e «Attapiralo e Chiedigli “come la va come la va!!????” Magari ti risponde».





