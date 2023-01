Valerio Tremiterra, l’ex di Nikita Pelizon ospite al GF Vip “per sputt*narla”/ L’indiscrezione choc!

Valerio Tremiterra, l’ex di Nikita Pelizon ospite al GF Vip nella diretta di lunedì?

Non mancheranno colpi di scena nella puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 16 gennaio. Una è stata anticipata proprio poche ore fa dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram e ha come protagonista Nikita Pelizon. Sì, perché a quanto pare la gieffina sta per ricevere la visita del suo ex Valerio Tremiterra.

Deianira Marzano ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio da un utente che dà per certa la presenza di Tremiterra lunedì. Ecco quanto si legge nell’indiscrezione inviata: “Ciao, Deianira! Pochi giorni fa ero nel locale di Valerio, l’ex di Nikita, diceva che lunedì andrà al Gfvip per parlare con Nikita e per sputt*narla e che se ne frega della famiglia di lei. Ha detto che gli hanno pagato le spese. Confermato al mille per mille”.

Valerio Tremiterra, l’ex di Nikita Pelizon pronto a ‘sputt*narla’ in diretta al GF Vip?

Di Valerio Tremiterra si è parlato molto nelle prime settimane del Grande Fratello Vip pur essendo Nikita restia a fare il suo nome. È stato proprio lui a uscire allo scoperto, rendendo pubblico un video con foto e dedica che lo vedeva in alcuni momenti con la Pelizon. Un gesto che non è piaciuto però a quest’ultima, convinta che lui volesse mantenersi lontano dai riflettori. Questo l’ha portata a prendere la decisione di stroncare la loro frequentazione, decisione comunque ‘facilitata’ dall’ingresso di Luca Onestini per il quale Nikita ha subito ammesso di provare interesse. Ora Valerio è pronto ad avere un faccia a faccia con lei e affrontarla senza riserve. Come reagirà Nikita?

