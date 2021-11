Valley of the Gods/ Cast d’eccezione per un’esperienza visiva ed emotiva

Un’opera complessa, ricca, con un grandissimo impianto visivo e con un cast eccezionale: così possiamo riassumere Valley of the Gods, il film diretto da Lech Majewski disponibile in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG Entertainment. Tra i principali protagonisti troviamo infatti John Malkovich, Josh Hartnett, Bérénice Marlohe e Keir Dullea.

SINOSSI VALLEY OF THE GODS – Wes Tauros, l`uomo più ricco sulla terra e collezionista di arte, vive nascosto dal mondo in un misterioso palazzo, conservando un segreto che lo tormenta. John Ecas, dopo una separazione traumatica dalla moglie, inizia a scrivere la biografia di Tauros e accetta un invito nella sua magione. La società del magnate, che estrae uranio, ha deciso di scavare anche nella Valle degli Dei, violando una terra sacra: secondo un`antica leggenda Navajo tra le rocce della Valle sono rinchiusi gli spiriti di antiche divinità.

Valley of the Gods è un’opera ambiziosa, che conferma la possibilità di poter esplorare territori nuovi e con un’idea di cinema che va oltre la cinematografia contemporanea. Un dramma intenso e strano, probabilmente inclassificabile. La narrazione si svolge con un prologo e dieci capitoli, e probabilmente non è il punto forte dell’opera. Ma qui a brillare è altro. Il ritmo è tambureggiante, la fotografia è sbalorditiva grazie a un gusto pittorico non comune e la bravura dei protagonisti fa il resto. E poi è giusto premiare film così non convenzionali, che provano a tracciare un solco come in passato hanno fatto cineasti del calibro di David Lynch e Terry Gilliam.

Valley of the Gods di Lech Majewski è disponibile in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG Entertainment

