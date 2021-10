Vampiretto, Italia 1/ Mediaset punta sul cinema dei ragazzi

Vampiretto va in onda su Italia 1 oggi, sabato 30 ottobre 2021, a partire dalle 16.20. Si tratta di una pellicola del 2017 distribuita da Notorious Pictures. Il film è diretto da Richard Klauss, in 5 anni di carriera ha curato la regia e scritto la sceneggiatura di Aimbo: Spirito dell’Amazzonia e Vampiretto. Karsten Kiilerich è l’altro regista che si è occupato delle riprese del film, in 13 anni di carriera ha diretto 4 film di animazione quali: Nome in codice, Brutto anatroccolo, Albert e il diamante magico, Vampiretto e Alì e il tappeto volante.

Il film si è ispirato alle storie di Angela Sommer Bodenburg, una maestra tedesca che propone il suo primo romanzo sui vampiri ai suoi alunni. La risposta fu entusiasmante che dal primo libro scritto nel 1979, se seguirono altri 21, l’ultimo pubblicato nel 2015. Il successo fu clamoroso con 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ne seguirono una serie tv, un film in live-action dal titolo Il mio amico vampiro e diverse rappresentazioni teatrali.

Vampiretto, la trama del film

Il protagonista della storia fantastica è il vampiretto Rudolph che scampato all’inseguimento di un feroce cacciatore di vampiri, che non vede l’ora di poterlo catturare, è costretto a stare lontano dalla sua famiglia e difendersi dagli spaventosi essere umani, aiutato da un gruppo di innocue creature notturne. Prima di mettersi a dormire Tom tende le orecchie per ascoltare il lamentoso latrare dei lupi mannari, scruta con occhio vigile il tramonto e gli specchi, convinto che questi mostri succhiasangue esistano davvero.

Quando scopre che le sue insensate teorie in realtà non fondate, esplode l’euforia. Sullo schermo viene riportata l’amicizia tra il bambino sognatore e il vampiretto disobbediente come riportato sui libri della scrittrice Angela Sommer Bodenburg. Il piccolo Tom con la sua fantasia alloggia in un albergo con le sue torri spettrali insieme ai suoi genitori e alla famiglia di vampiri che scorrazzano nella notte: nel gruppo c’è anche la vampiretta che si infatua del suo amico umano.

Video, il trailer del film “Vampiretto”





