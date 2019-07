VANESSA CINELLI/ Katia perde le staffe (Temptation Island)

Vanessa Cinelli a Temptation Island 2019 sempre più vicina a Vittorio Collina, il fidanzato di Katia Fanelli. La bella influencer e modella sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di Vittorio che nelle ultime puntate si è spinto davvero oltre con lei tentando perfino di darle un bacio. Un approccio che Vanessa ha negato dicendo: “Ma sei matto, sei davvero matto”; Vittorio è imprevedibile e non nasconde che la vicinanza alla single gli ha fatto perdere la testa. Non solo, senza girarci troppo intorno, il fidanzato della fotonica Katia ha fatto chiaramente capire che la vicinanza della bella Vanessa gli provoca delle “imprevedibili reazioni fisiche”. Naturalmente tutte queste parole sono state riprese dalla telecamere e mostrate durante il falò alla fidanzata Katia che ha commentato stranita: “non me l’aspettavo”.

Vittorio tenta di baciare Vanessa

Il tentato bacio di Vittorio Collina a Vanessa non è stato accolto benissimo dalla fidanzata Katia Fanelli. La fotonica bionda, dopo aver visto il filmato, ha commentato il tutto a Filippo Bisciglia dicendo: “come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia”. La ragazza, infatti, nel villaggio dei single non nasconde il suo interesse per il single Giovanni, anche se quest’ultimo è stato chiaro nel dirle che fuori dal programma è interessato solo ad un rapporto di amicizia. L’avvicinamento di Vanessa e Vittorio però ha cominciato a dare fastidio alla bionda Katia che, durante l’ultima puntata, non ha nascosto di essere rimasta infastidita dalla visione del filmato.

Chi è Vanessa Cinelli di Temptation Island 2019

Classe 1988, Vanessa Cinelli è una modella ed influencer. Su Instagram è seguita da più di 31mila follower, un numero destinato ad aumentare dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2019. La ragazza è sorella di Antonio Cinelli, centrocampista del Vicenza, e in passato ha partecipato a diverse gare di fitness. Oltre al lavoro di modella ed influcener, Vanessa si occupa anche delle gestione di un bed & breakfast con la sorella a Roma.



