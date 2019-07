Temptation Island 2019/ Video, Katia piange: Vittorio l’ha tradita?

Giro di boa per le coppie di Temptation Island 2019. Nella quarta puntata che andrà in onda lunedì 15 luglio, in prima serata su canale 5, Katia Fanelli vivrà un momento davvero difficile. Ad annunciarlo è il profilo Instagram del programma condotto da Filippo Bisciglia che, nel video di anticipazioni del prossimo appuntamento, mostra una Katia disperata e in lacrime. Cristina Incorvaia cerca di consolarla, ma cosa avrà combinato Vittorio per far crollare Katia che, finora, ha sempre mostrato il lato più spensierato del suo carattere? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata, ma i fans della trasmissione dell’amore sono pronti a scommettere che Vittorio si sia lasciato totalmente andare tra le braccia di una tentatrice. Andrà davvero così? “Nella quarta puntata accadrà di tutto… Vedremo Katia come non l’abbiamo mai vista”, è la didascaia che accompagna il video. Ad un certo punto del fimato, poi, Vittorio dice: “Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova”. La coppia, dunque, è pronta per il confronto finale?

TEMPTATION ISLAND 2019, ARCANGELO E NUNZIA: LUI PENTITO

Nunzia e Arcangelo hanno lasciato per primi il villaggio di Temptation Island 2019. A distanza di pochi giorni dalla decisione di lasciarsi e tornare a casa, Nunzia e Arcangelo hanno rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Nunzia che in questi giorni è stata duramente attaccata per aver cercato di recuperare il rapporto con Arcangelo, ha sferrato un attacco all’ex fidanzato: “Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni“ – ha dichiarato per poi aggiungere – “Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni“. Arcangelo, da parte sua, si è detto pentito di aver baciato la tentatrice: “Mi dispiace averlo fatto (baciare la single). Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA