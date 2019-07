Vanessa Cinelli/ Vittorio perde la testa, colpo del ko in arrivo Katia Fanelli? (Temptation Island)

Vanessa Cinelli manda in crisi in modo definitivo il rapporto tra Katia e Vittorio?

Vanessa Cinelli è pronta per dare il colpo finale alla rivale Katia Fanelli: a Temptation Island 2019 è arrivato il momento anche che la ragazza fotonica si confronti con il fidanzato Vittorio Collina. La single per ora sembra aver centrato il bersaglio, tanto da permettere a lui di dimenticare del tutto la fidanzata. Nella precedente puntata, i due si sono lasciati andare ad un picnic romantico, poi i soliti baci sulla spiaggia e tante parole dolci e provocanti allo stesso tempo. Non c’è stato forse ancora lo slancio finale, ma tutto potrebbe cambiare proprio questa sera. Si tirano le somme e intanto la Tentatrice parla del suo flirt con Vittorio grazie a Uomini e Donne Magazine, sottolineando che in realtà lui potrebbe aver iniziato a provare un forte interesse nei suoi confronti per via della sua somiglianza con la fidanzata. “Ero molto dispiaciuta nel sentirlo e vederlo stare male per le parole a volte molto dure di Katia”, ha aggiunto inoltre ricordando come durante i primi giorni il ragazzo abbia manifestato un forte malessere per ciò che accadeva nell’altro villaggio. Clicca qui per guardare il video di Vanessa Cinelli e Vittorio Collina.

Vanessa Cinelli: ha fatto veramente colpo nel cuore di Vittorio Collina?

Vanessa Cinelli potrebbe essere l’unica Tentatrice ad uscire vincitrice da Temptation Island 2019. Il suo rapporto con Vittorio Colllina è migliorato di minuto in minuto, tanto che la crisi fra lui e Katia Fanelli è ormai più che scontata. La single ha ben chiaro che cosa potrebbe riservare il futuro ad entrambi e di sicuro non si parla di una semplice avventura, una storia d’amore da vivere con leggerezza. Nei suoi obbiettivi di coppia in generale, Vittorio a parte, c’è la possibilità infatti di condividere lo stesso tetto con il suo lui. Nella recente intervista a Uomini e Donne Magazine, la single ha svelato inoltre di essersi innamorata finora solo una volta e che le cose non siano andate come previsto per via di forti differenze caratteriali. Lo scontro era all’ordine del giorno e non si sentiva apprezzata dal fidanzato, cosa che invece Vittorio sembra riuscire a darle. Per questo i fan sono pronti a scommettere che Vittorio non farà marcia indietro durante il falò di confronto di questa sera: il suo futuro sarà davvero al fianco di Vanessa?

