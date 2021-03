Vanessa, fidanzata di Ernesto D’Argenio/ Nessuna foto di coppia sui social, ma…

Ernesto D’Argenio, l’attore che, ogni mercoledì, insieme a Marco Giallini, fa compagnia al pubblico di Raidue con Rocco Schiavone, è fidanzato? Molto attivo sui social, l’attore non pubblica mai foto in compagnia di una donna anche se, pare, nella sua vita, ci sia una compagna da diverso tempo. Il nome della presunta fidanzata di Ernesto D’Argenio dovrebbe essere Vanessa. Di lei, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Molto riservato, in un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, la trasmissione di Raiuno che conduceva Caterina Balivo, aveva confermato di essere fidanzato senza, tuttavia, rivelare l’identità della fortunata che, secondo alcuni rumors, si chiamerebbe proprio Vanessa e vivrebbe a Roma. Tra i due ci sarebbe una storia che durerebbe ormai da anni e che hanno sempre tenuto lontano dalle luci dei riflettori.

ERNESTO D’ARGENIO FIDANZATA: “C’E’ UNA PERSONA CHE AMO DA ANNI”

Sono davvero poche le informazioni sulla vita privata di Ernesto D’Argenio che preferisce parlare del suo lavoro nelle varie interviste che rilascia. Tuttavia, nel 2019, a Vieni da me, ha fatto un’eccezione confermando di essere felicemente innamorato. “C’è una persona che amo da anni, ha vissuto molto tempo all’estero, ma è italiana, è di Roma. Un amore corrisposto fortunatamente”, sono state le parole dette dall’attore a Caterina Balivo come riporta il portale Sologossip.it. Su Instagram, però, non ci sono foto di coppia. L’attore, infatti, continua a condividere solo scatti in cui è da solo o in compagnia del suo cane, dei suoi amici e della sua amatissima moto.

