Rocco Schiavone 4/ Anticipazioni puntata oggi 17 marzo: il ritorno del vicequestore

Rocco Schiavone 4, anticipazioni prima puntata oggi, 17 marzo

Rocco Schiavone 4 è pronta a prendere il via proprio oggi, 17 marzo 2021, su Rai1 con la prima puntata che riporterà sullo schermo Marco Giallini in versione vicequestore sui generis. La terza stagione si è conclusa con un colpo di scena che lasciava i fan con il fiato sospeso per via di quello che poteva essere il futuro, poco promettente in realtà, del suo protagonista. Tra ludopatia e casi di omicidio, il protagonista ha portato a casa la terza stagione ma a complicare le cose, proprio nel finale, ci ha pensato il tradimento dell’unica persona della quale era riuscito a fidarsi, Caterina. Come se questo non bastasse, il vicequestore ha chiuso il capitolo precedente in profonda crisi perché anche i suoi amici romani gli hanno voltato le spalle convinti che sia proprio lui sia il responsabile dell’arresto di Sebastiano.

Rocco Schiavone torna ad Aosta dopo la sorpresa su Luigi Baiocchi

Al fianco di Rocco Schiavone sono rimaste Lupa e il giovane vicino di casa Gabriele mentre non lo abbandona mai il ricordo dell’amata moglie Marina. Sarà da queste certezze che Rocco Schiavone 4 ripartirà questa sera con il vicequestore pronto a mettersi di nuovo in gioco con nuovi casi e complicazioni personali. Nelle nuove puntate di Rocco Schiavone 4, il vicequestore ha deciso di lasciare l’Italia prima che venga a galla il cadavere di Luigi Baiocchi per mano della ma il suo esilio finisce presto per via dell’arrivo di Brizio e Furio che gli comunicano che nessun corpo è stato rinvenuto e questo non fa altro che mettere nuovi grilli in testa a Rocco che così decide di tornare ad Aosta pronto a prendere le redini dell’omicidio Favre ancora rimasto irrisolto per via della sua fuga.

La trama di Rien ne va plus

Ad aprire le danze sarà ancora l’episodio dal titolo ‘Rien ne va plus’ in cui assisteremo proprio alla mini fuga di Rocco e al suo ritorno poi in Italia quando scoprirà che Baiocchi non è stato rinvenuto. Alla sua porta tornerà a bussare di nuovo Caterina, nonostante il tradimento del finale della terza stagione, mentre il vice questore indagherà sulla scomparsa di un furgone portavalori con all’interno tre milioni di euro. A quanto pare la somma che stava viaggiando scortata era destinata al casinò di Saint Vincent e non solo la polizia dovrà fare i conti con la sparizione del mezzo ma anche delle due guardie giurate che erano alla guida. Forse i due sono scappati con i soldi dopo aver organizzato un piano perfetto o chi ha preso i soldi ha messo le mani anche sulle due guardie? Lo scopriremo solo nella nuova puntata della fiction in onda oggi.

