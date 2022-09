Vanessa Incontrada, abito “troppo aderente” ai Tim Music Awards 2022/ Fiume di critiche: “Orrore, sta male!”

Vanessa Incontrada, nuovo fiume di critiche per l’outfit ai Tim Music Awards 2022: “Troppo aderente”

Se già l’outfit indossato nella prima serata dei Tim Music Awards 2022 non aveva convinto, quello che Vanessa Incontrada ha sfoggiato per la seconda e ultima serata ha sollevato un fiume di critiche dal web. La conduttrice, finita spesso nel mirino degli hater per la sua fisicità, oggi è di nuovo mira di commenti negativi causati da un abito “troppo aderente”, scrive parte del web, “che non la valorizza affatto”.

Vanessa Incontrada per la serata del 10 settembre dei Tim Music Awards 2022 ha scelto un abito nero a tubino e maniche lunghe molto aderente, illuminato da paillettes. Un outfit che mette in evidenza le sue forme, cosa che a qualcuno non è piaciuto.

Vanessa Incontrada, l’abito aderente non convince: “Da buttare nella spazzatura!”

Su Twitter, ad esempio, fioccano commenti critici per l’outfit di Vanessa Incontrada. Eccone alcuni: “Vanessa, ma come ti sei vestita? Troppo attillato, mette troppo in risalto il tuo fisico, si vede persino l’ombelico…Scelta sbagliatissima, forse di una taglia in più e di un altro tessuto, sarebbe stato meglio! Aspettati le critiche..”; e ancora “io adoro Vanessa, ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf”; o ancora “Se fossi stata in Vanessa Incontrada quel vestito che sta indossando lo avrei buttato nella spazzatura. Non le sta bene.” E c’è chi addirittura dice: “A sto punto penso che Vanessa faccia di tutto per fare parlare della sua fisicità perché non mi spiego sto orrore di abito alla Catwoman. Mi piace il suo voler fregarsene ma questo è terribile.”

