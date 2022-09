Tim Music Awards 2022, 10 settembre/ Diretta streaming, scaletta e ospiti: da Mahmood a Fedez

TIM Music Awards 2022, anticipazioni e ospiti seconda puntata

I TIM Music Awards 2022 tornano questa sera su Rai1 con il secondo ed ultimo appuntamento. Dopo la serata di ieri, conclusasi con qualche problema causato dal diluvio che si è scatenato sul finale, Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano sul palco per assegnare gli ultimi premi conquistati da artisti e amati volti della TV e dello spettacolo. Ricordiamo che verranno premiati gli album che hanno raggiunto la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino, nel corso dell’ultimo anno (tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022), ma anche i singoli Multiplatino dello stesso periodo.

Oltre agli artisti, come accennato, verranno premiati anche volti dello spettacolo italiano. Nello specifico questa sera saliranno sul palco Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino.

TIM Music Awards 2022, scaletta e diretta streaming seconda serata

Chi sono gli artisti che si esibiranno questa sera sul palco dei Tim Music Awards 2022? Dopo quelli ascoltati ieri, sarà il momento di Ariete, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Chiello, Coez, Elettra Lamborghini, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126, Gigi D’Alessio, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Max Pezzali, Modà, Nek, Noyz Narcos, Paky, Rhove, Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Salmo, Sangiovanni, Shablo, Sick Luke e Tananai.

Ricordiamo che c’è più di un modo per seguire le premiazioni di questa seconda serata. Sarà infatti possibile seguire la diretta dei TIM Music Awards 2022, in onda sabato 10 settembre a partire dalle ore 20:35, su Rai 1 e in streaming sul sito di RaiPlay (Clicca qui).

