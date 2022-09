“Vanessa Incontrada è incinta?”: boom ricerche Google/ Vestito troppo aderente in tv…

“Vanessa Incontrada” è stata una delle ricerche più digitate su Google durante i Tim Music Awards, andati in onda su Rai Uno nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022. Una notizia che di per sé sarebbe anche positiva per la conduttrice, se non fosse che alle sue generalità è stata abbinata la parola “incinta”, con tanto di anno di riferimento (2022). Insomma, gli utenti hanno ipotizzato una gravidanza per la presentatrice e attrice di nazionalità spagnola a causa del vestito fasciante che indossava sul palco dell’Arena di Verona nella seconda delle due serate.

Ergo, l’outfit ha creato confusione tra il popolo del web e sui social non sono mancati i commenti sulla fisicità di Vanessa Incontrada, con annesse critiche al suo stilista. Ad esempio, c’è chi ha scritto: “Va bene che è ingrassata, però…”. Oppure: “Vanessa Incontrada è brava simpatica e bella, ma doveva scegliere un abito diverso”. E ancora: “Col massimo rispetto e tatto, ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada? Ogni volta abiti che non la valorizzano”.

VANESSA INCONTRADA E LE GRAVIDANZE SOSPETTE DELLE STAR

La pioggia di commenti è poi proseguita per ore e Vanessa Incontrada, bersaglio non inedito per quanto riguarda questo tipo di argomento, si è ritrovata al centro di un vero e proprio caso, con – dicevamo in precedenza – addirittura l’ipotesi di una gravidanza. Succede, puntualmente, quando un volto femminile della tv, dello spettacolo o dello sport mostra rotondità più accentuate. Subito si rincorrono le voci di una dolce attesa, che talvolta trova conferma, altre volte no.

Di recente, è successo con Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, immortalata in spiaggia con un pancino definito “sospetto” dai magazine nostrani. Non sono arrivate smentite, ma proprio oggi l’ex Capitano della Roma ha raccontato come la storia con la donna sia “fresca”, probabilmente troppo per l’arrivo di un bebè. Stessa sorte è toccata ad Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, la quale non ha confermato l’indiscrezione, né tantomeno l’ha bollata come fake news.

