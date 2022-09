Francesco Totti: “Ilary ha tradito per prima. Trovati sms, uno choc”/ “Mi ha portato via Rolex e… figli”

È un Francesco Totti esclusivo e a tutto tondo quello che ha deciso di parlare sul “Corriere della Sera”, entrando nelle pieghe della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Uno step che lo storico Capitano della Roma ha scelto di affrontare a settimane di distanza dal caos mediatico abbattutosi sulla sua famiglia e che ha come oggetto, per mutuare la sua stessa espressione, “carne e sangue”, ovvero la sua vita e i suoi figli, che l’ex calciatore intende proteggere al meglio.

Totti ha innanzitutto voluto chiarire che non è stato lui a tradire per primo: a settembre dell’anno scorso gli sono arrivate all’orecchio voci sempre più insistenti, secondo cui Ilary aveva più di un altro uomo. Al campione del mondo di Germania 2006 sembrava impossibile, ma nello smartphone della sua consorte ha trovato messaggi incriminati e, a suo dire, inequivocabili: “Non ho mai spiato in vent’anni il suo cellulare, ma dopo gli avvertimenti mi sono insospettito. Ho visto che c’era una terza persona, Alessia, la sua parrucchiera che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. L’ex letterina, dunque, aveva una relazione extraconiugale con una persona che Francesco Totti ha definito totalmente diversa da lui e appartenente a un mondo lontanissimo dal suo. Con lui si dava appuntamento in hotel o presso le rispettive abitazioni, ma per salvare le sue nozze Totti ha preferito “far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane”.

FRANCESCO TOTTI: “NOEMI BOCCHI MI HA SALVATO”

Il rapporto sentimentale con Noemi Bocchi, ha confessato Francesco Totti, l’ha tratto in salvo dalle sabbie mobili emotive nelle quali stava sprofondando. I due si conobbero giocando a padel, ma la loro storia ebbe inizio dopo Capodanno, consolidandosi nel marzo 2022. Secondo il fuoriclasse, nonostante ciò che pensa di Noemi l’opinione pubblica, la ragazza è l’opposto di Ilary Blasi, anche come carattere, ma, intende precisare, “prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto”.

Inizialmente Francesco Totti ha negato, nascondendo la verità a lei e ai figli. Contestualmente, però, anche lui ha chiesto a Ilary Blasi conto di quest’altro uomo. Lei sulle prime ha negato, dicendo che non l’aveva mai incontrato, al massimo l’aveva visto per un caffè: “Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia ed entrambe hanno negato – ha dichiarato Totti al ‘CorSera’ –. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi”.

FRANCESCO TOTTI E LA SITUAZIONE CON ILARY: GUERRA LEGALE

L’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunto con due comunicati stampa separati, ma il “Pupone” avrebbe preferito un’unica nota stampa a doppia firma, per significare che davvero entrambi avevano provato a superare difficoltà rivelatesi poi insormontabili, ma “Ilary non ha voluto, perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene e non poteva rimangiarselo”.

La coppia è poi andata per avvocati, ma Totti ha sottolineato di non volere la guerra e di aver proposto di lasciare la casa ai figli, con un’alternanza genitoriale di tre giorni ciascuno, ma Ilary, secondo il Capitano, si è opposta. “Le ho anche proposto di dividere la casa, in fondo è grande, oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Io le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”. Addirittura, Ilary ha messo un investigatore privato alle calcagna di Francesco Totti e “persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo: bastava che me lo chiedesse. Temo che finirà in tribunale”.

FRANCESCO TOTTI E LA FAMIGLIA DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON ILARY BLASI: “I MIEI FIGLI MI ADORANO”

Ancora al “Corriere della Sera”, Francesco Totti ha rivelato di poter contare sull’amore dei suoi figli, che lo adorano, così come lui adora loro. Lo scorso mese sono andati con il papà a Sabaudia e hanno trascorso un po’ di tempo assieme. Cristian, com’è noto, gioca a calcio e in quel periodo faceva su e giù tutti i giorni con Roma per allenarsi. Chanel ormai è un’adolescente: “Non è un’età facile, non voglio che soffra – ha detto l’ex giallorosso –. Isabel è ancora piccola, ma mi sa che ormai ha capito tutto. Anche perché a un certo punto lei me l’ha portata via”.

Ma cos’è successo? Ad agosto, nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti avessero concordato che i ragazzi rimanessero col papà, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, nonostante facessero videochiamate tutti i giorni. Invece, “lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia”. La madre di Totti, Fiorella, “soffre in silenzio, ma non è mai stata contraria a questo matrimonio, ha sempre rispettato le mie decisioni. Al massimo, può aver provato la normale gelosia della mamma romana per il figlio maschio; che se le porti come nuora la Madonna, non le va bene manco lei…”.











