Vanessa Incontrada e le critiche sul peso/ “Ho la cellulite e le smagliature”

Vanessa Incontrada è tra i protagonisti della nuova puntata de “Il meglio di Domenica In“, il programma che racchiude i momenti più esilaranti ed emozioni dell’ultima edizione di successo del programma condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. Nel salotto della Zia Mara c’è stata anche la bravissima attrice e conduttrice spagnola che si è soffermata su un argomento molto delicato: il body shaming. La Incontrada, infatti, sui social è stata vittima di body shaming quando, durante la gravidanza, ha preso diversi chili di troppo. Un momento bellissimo della sua vita che però è stato oggetto di critiche da parte di molti haters e leoni di tastiera. Senza girarci troppo intorno, la bellissima attrice ha confessato: “mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche e mangiavo. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un’altra foto”. Non solo, la Incontrada senza paura ha poi ammesso: “la cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me”.

La confessione di Vanessa Incontrada ha incontrato il favore del pubblico e della stessa padrona di casa Mara Venier che le ha detto: “non dimagrire assolutamente, sei stupenda così”. Una chiacchierata tra due amiche quella tra Mara Venier e Vanessa Incontrada che ha sorpreso rivelando che, poco prima di entrare in scena, ha un rito scaramantico per attenuare la tensione: “vado in bagno, rutto”. Attrice di cinema e fiction di successo, Vanessa Incontrada da quando è diventata mamma non nasconde di non voler allontanarsi troppo dal figlio nonostante abbia 13 anni. La Venier allora le ha detto: “io ti vedo proprio mamma, ti immagino con una famiglia numerosa. Non hai pensato di fare un secondo figlio?”, ma l’attrice ha replicato: “mai dire mai. Chissà, forse succederà. Nella vita è una cosa che non ti poni, non è una cosa che non vorrei non realizzare. Se sarà, sarà, altrimenti va bene così”.

