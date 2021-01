Vanessa Incontrada “Lotto tutti i giorni contro i baffetti”/ “Ho peli duri, neri e..”

Vanessa Incontrada non è solo bella, ma anche schietta, diretta e molto autoironica. L’attrice e conduttrice spagnola, in diretta su Radio Deejay, ai microfoni di Gino&Michele, ha parlato della lotta settimanale che combatte da diversi anni contro i “baffetti”. La Incontrada che, sin dal suo arrivo in Italia, ormai più di vent’anni fa, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia, ma anche con la sua bellezza, ha raccontato di depilarsi ogni settimana. “Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti” ha scherzato. “La barba non ce l’ho, ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli allucinanti”, ha aggiunto la bellissima Vanessa.

VANESSA INCONTRADA: “HO I BAFFETTI, MA SUL RESTO DEL CORPO NON SONO COSI’ PELOSA”

Vanessa Incontrada non si nasconde e, ammette, come la maggior parte delle donne, deve fare i conti con gli “odiosi baffetti”. Senza alcuna remore, l’attrice spagnola, aggiunge: “Mi vengono quei peli duri, neri… sono molto setolosa”. Poi ha precisato: “Sul resto del corpo non sono così pelosa”. In compenso, però, la Incontrada svela di svegliarsi senza borse, di avere una bella pelle con cui non spuntano brufoli e di svegliarsi come se fosse già truccata. “Non ho le borse sotto gli occhi, non ho i brufoli, non ho niente. Mi sveglio già truccata”, ha scherzato ancora Vanessa che è diventata simbolo del body positivity, con la sua schiettezza, ha divertito il pubblico di Radio Deejay, ma anche tutti i suoi fans che, ormai, la seguono da tantissimi anni.





