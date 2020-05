Vanessa Incontrada “fatta fuori” da Amici Speciali?/ É polemica, al suo posto…

Pubblicità

Vanessa Incontrada fuori da Amici Speciali? Il nuovo talent show di Maria De Filippi partirà ufficialmente dal 15 maggio e occuperà la prima serata del venerdì di canale 5, esattamente come il serale di Amici 2020. Tutto, dunque, è pronto per dare il via ad uno spettacolo attesissimo dai fans e che sarebbe dovuto partire subito dopo la finalissima di Amici 2020. Oggi, però, è tutto pronto e sono stati svelati anche i nomi dei giudici. A giudicare le esizioni dei concorrenti saranno Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato. La Abbagnato è stata spesso chiamata in causa dalla De Filippi per la sua conoscenza della danza. Quello della Ferilli, invece, è una spesie di ritorno essendo stata giudice già ad Amici. Vanessa Incontrada, dunque, resterà a casa o avrà un ruolo diverso?

VANESSA iCNONTRADA FUORI DA AMICI SPECIALI? E’ MISTERO

L’annuncio della presenza di Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato nella giuria di Amici Speciali ha scatenato la polemica per l’ipotetica assenza di Vanessa Incontrada. I fans, infatti, dopo aver ammirato l’attrice spagnola nelle vesti di giudice durante la fase serale di Amici 2020, speravano di rivederla anche nelle quattro puntate di Amici Speciali. Speranza alimentata dalle parole della stessa Incontrada che, in una diretta social, aveva dichiarato: “La situazione è uguale per tutti anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma”. Quale sarà, dunque, la verità? La Incontrada, dunque, potrebbe avere anche un ruolo diverso.



