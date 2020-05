Amici Speciali, Radio Deejay e Radio 105 la “scaricano”/ Betty Soldati chiarisce..

Pubblicità

Amici Speciali deve ancora iniziare ed è già al centro delle polemiche e tutto per via dell’annuncio di Betty Soldati che nei giorni scorsi ha comunicato al pubblico che in studio saranno presenti anche le radio. In particolare, la Soldati ha scritto sui social: “I più importanti network radiofonici presenti in tutte le puntate di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia. A rappresentarle tre volti e voci simbolo: la Pettinelli per RDS, la Cappelletti per Radio Italia e la Gentile per RTL 102.5“. Inutile dire che il messaggio ha subito dato il via ad una serie di polemiche perché in molti hanno notato come in questa piccola lista non siano presenti le cosiddette Radio Mediaset tanto che Davide Maggio ha subito preso la palla al balzo pubblicando sul suo sito un articolo di “denuncia” facendolo notare al grande pubblico.

BETTY SOLDATI CHIARISCE LA QUESTIONE RADIO AD AMICI SPECIALI

In particolare, Maggio scrive: “E fin qui, trattandosi di una gara anche canora (nel cast sette cantanti), nulla di strano. La curiosità è che nessuna delle radio appartiene a Radio Mediaset” ricordando che le radio del Biscione sono R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo. All’insinuazione di Davide Maggio ha voluto rispondere subito la Soldati che sui social ha scritto: “Precisazione: abbiamo invitato le radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l’invito”. Non è la prima volta che viene a galla un po’ di astio tra alcune radio e il talent di Maria de Filippi tant’è che anche nell’occasione delle ultime puntate di Amici 19, la De Filippi aveva fatto notare che alcune radio, specie RadioDeejay, non aveva mandato in onda le canzoni dei ragazzi, quella di Gaia Gozzi compresa: “Mentre Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!“.



