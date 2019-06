Vanessa Incontrada ingrassata, polemica Seat Music Awards/ “Si è data alla Carbonara”

Vanessa Incontrada torna in tv e così pure le polemiche sul suo fisico. Bella come sempre, l’attrice e conduttrice stasera è su Raiuno al fianco di Carlo Conti per il Seat Music Awards. Nell’era dei social è ormai consuetudine quella di commentare i programmi tv in contemporanea, sebbene questo non sia in diretta, ma nel caso di Vanessa Incontrada questa abitudine si trasforma spesso in occasione per criticarla. «Non per dire, ma Vanessa Incontrada si è data totalmente alla Carbonara o una mia impressione?! #SEATMusicAwards19», ha scritto un utente su Twitter. Un commento ironico forse nelle intenzioni dell’utente, ma c’è poco da ridere in casi come questi. Anche oggi dunque le critiche per i chili di troppo, ma per fortuna la soubrette spagnola vanta più fan che haters. «Qualcuno sa dirmi dove posso trovare Vanessa Incontrada? Tanto è scaduta e per tanti altri maschietti pare che sia da buttare», aveva commentato qualcuno nei giorni scorsi. E questa opinione trova concordi altri utenti.

VANESSA INCONTRADA INGRASSATA, POLEMICA SOCIAL MA LEI…

I fan rispondono agli attacchi degli haters a suon di complimenti. «Vanessa Incontrada grande bellezza» e «Ma quanto è bella Vanessa Incontrada, bella, formosa, con quella risata meravigliosa» sono solo alcuni dei commenti che circolano sui social. Ma nonostante le critiche per i chili di troppo, la conduttrice va avanti per la sua strada, e soprattutto senza nascondersi. Un bell’esempio in un’epoca nella quale accettarsi così come si è sembra una sfida. E dunque lei, continuando a mostrarsi con le sue curve, offre la migliore risposta ai leoni da tastiera. Fiera delle sue rotondità, la soubrette è adorata dal pubblico proprio per la sua genuinità. E così rappresenta anche un modello positivo per le giovani. Tre giorni fa ad esempio ha pubblicato uno scatto con una didascalia eloquente: «Mi piace ciò che vedo». E per gli haters c’è solo un riscontro: colpiti e affondati.

