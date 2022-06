Vanessa Incontrada: le polemiche per il suo fisico/ Dalle critiche per peso agli ultimi scatti in copertina

Ormai da diversi anni Vanessa Incontrada è diventata un vero esempio della body positivity, arrivando a sottolineare in più occasioni come sia importante accettare il proprio corpo, difetti compresi, che ognuno di noi inevitabilmente ha. In passato lei non ha nascosto di essersi sentita amareggiata per le critiche ricevute per il suo fisico, decisamente diverso rispetto a prima di diventare mamma, ma la gioia di poter stringere tra le braccia il suo Isal mette tutto in secondo piano.

In tantissimi si sono così complimentati con lei, che è l’emblema di come ci si possa sentire bella anche perché naturale, a differenza di molte altre colleghe che ricorrono in modo spasmodico alla chirurgia plastica. Nonostante tutto, la polemica è stata servita solo pochi giorni fa dopo che un giornale ha pubblicato in copertina una sua immagine in bikini per sottolineare in maniera negativa le sue rotondità. In questo frangente l’appoggio morale è stato fortissimo e lei ancora una volta ha dimostrato di non ritenere negativo avere qualche chilo di troppo.

Vanessa Incontrada: accettare i propri difetti è possibile

Il suo fisico non è perfetto e non è del tutto longilineo come quello di molte colleghe? Non importa. Almeno questa sembra essere la risposta che Vanessa ha voluto dare alle critiche che non sono mancate nei suoi confronti negli ultimi giorni. Addirittura c’è stato chi l’ha attaccata dopo che lei ha pubblicato uno scatto in cui andava a correre, come se questo volesse dimostrare di avere mentito fino ad ora e di non essere del tutto soddisfatta del suo corpo.

Questa volta è stata quindi lei a pubblicare una sua foto al mare con un sorriso che appare davvero eloquente. “Avevo voglia di te, mare. Besitos” – ha scritto. E non sono mancati i commenti positivi di colleghi e amici che hanno imparato ad apprezzarla dentro e fuori dal set. Del resto, la semplicità è da tempo uno dei suoi marchi di fabbrica e ha dimostrato ancora una volta di non averla persa per strada.

