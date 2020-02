Vanessa Incontrada/ Video, “Sul set ho sgridato i bimbi perché….” (Come una madre)

Vanessa Incontrada è la protagonista di “Come una madre”, la nuova fiction targata Rai 1 in cui proprio la 41enne attrice, conduttrice televisiva ed ex modella di origini spagnole veste i panni della protagonista Angela, una donna con un doloroso dramma alle spalle e che cerca di rifarsi una vita. E proprio nel corso dell’ospitata della Incontrada di questo pomeriggio nel salotto televisivo di “Domenica In” si parlerà di questa nuova serie tv a metà tra la favola nera e il road movie (presentata negli scorsi giorni presso gli studi Rai di Roma: qui la clip), pronta a debuttare e in cui nel cast figurano anche, tra gli altri, Sebastiano Somma, i piccoli Crystal Deglaudi e Tancredi Testa, Giuseppe Zeno, Fabrizio Contri e Simone Montedoro nei panni di Lino Vargas, ex marito di Angela Graziani, una donna che dopo la morte del figlio Matteo e la separazione dal consorte, decide di ritirarsi nella casetta dell’isola dove è nata in compagnia solo del suo cane: tuttavia le circostanze la porteranno a lottare ancora contro delle nuove ingiustizie, dedicandosi agli altri, e incrociando due nuovi bambini per i quali, come spiega appunto il titolo della serie, lei sarà infatti “come una madre”.

VANESSA INCONTRADA, PROTAGONISTA DI “COME UNA MADRE”

E come era prevedibile, negli ultimi giorni Vanessa Incontrada ha avuto modo, nel corso di una serie di interviste rilasciate alla stampa e anche della consueta conferenza di presentazione tenutasi presso la sede Rai di Viale Mazzini, di raccontare la genesi di “Come una madre” e di svelare anche alcuni gustosi aneddoti avvenuti durante le riprese: a proposito della fiction che partirà questa sera su Rai 1, la 41enne attrice ha rivelato che è stata attirata dal personaggio intenso e difficile di Angela, dato che si discosta un po’ dalla sua personalità allegra e le ha consentito anche di mettere in mostra il suo lato più malinconico. “Nessuno sa cosa vuole dire interpretare una mamma che ha perso un figlio: per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal e per la prima volta ho cercando di rendere la sofferenza senza scavare nel dolore in meno, anche per rispetto verso chi quel dramma inconcepibile lo ha vissuto davvero” ha detto la conduttrice tv, concedendosi una parentesi per parlare proprio del figlio e del rapporto che ha con lui. Tornando su temi più leggeri, la Incontrada nell’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha raccontato che grazie a questa produzione ha avuto modo di girare l’Italia e scoprendo di fatto la Calabria, “una terra da scoprire, anche se rude e aspra”: inoltre ha raccontato che la sera, dopo le riprese, solo la pizza le dava conforto per distrarsi assieme alla troupe.

“QUELLA VOLTA IN CUI MI SONO SENTITA DAVVERO IN COLPA SUL SET”

E proprio a proposito della vita sul set, Vanessa Incontrata ha rivelato pure un episodio che le è molto spiaciuto e per il quale si è sentita pure in colpa: “Quando diventi madre sei più materna anche verso tutti: e con i due bambini protagonisti sempre con me in scena mi veniva spontaneo proteggerli quando giravamo ad esempio delle scene complicate e anche se i loro genitori erano presenti” ha spiegato l’attrice aggiungendo che però una volta ha fatto qualcosa a Tancredi e Crystal che mai avrebbe voluto. “Bisognava girare una scena drammatica ma loro continuavano a ridere e così prima ho parlato col regista Andrea Porporati e con i genitori e poi li ho sgridati in modo molto brusco” ha svelato l’ex modella spagnola che solo in questo modo è riuscita a riportarli all’ordine. “Dopo ho spiegato loro perché l’avevo fatto ma per un po’ ammetto di essermi sentita male per quel gesto” ha spiegato al suo imtervistatore.



