Vanessa Perna, moglie di Nick Luciani “Abbiamo rivisto il nostro stile di vita”/ La rivelazione che…

Vanessa Perna è la moglie di Nick Luciani. In una delle puntate dell’Isola dei Famosi, la donna ha fatto una sorpresa al marito. Mentre si trovava in collegamento con lo studio, alle sue spalle è arrivata la moglie Vanessa che gli ha fatto una sorpresa. L’uomo è rimasto meravigliato e si è emozionato: “Sei bellissimo, sei un uomo fantastico, sei vero. Vai avanti per la tua strada, non sentire gli altri, fai di testa tua, è questa la strada giusta. Tu sei onesto, sincero e buono. E noi lo sappiamo. Sorridi, è un gioco”. Un momento toccante che ha emozionato i telespettatori del reality. Inoltre prima di lasciare la Palapa, ha voluto sottolineare come la figlia Karen lo stia sempre guardando e che adora la sua barba, un nuovo look nato proprio durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Nick Luciani è sposato con la cantante Vanessa Perna.

Il matrimonio è stato celebrato nel 1999 nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina mentre il ricevimento venne organizzato a Grottaferrata e ospitò circa duecentotrenta invitati. La coppia ha avuto una figlia di nome Karen. La sua vita è legata strettamente a quella del marito ed alla passione condivisa per la musica. Infatti dal alcune informazioni carpite dal web. anche Vanessa sembra essere una cantante. La coppia non ama apparire in tv ma il cantante ha parlato della donna della sua vita e della figlia in qualche occasione televisiva, durante i programmi di cui era ospite.

La vita del cantante e della sua famiglia ha subito un momento di riassestamento a causa della lite del cantante con Silvano ed Ivano Michetti. Le divergenze sullo stile degli spettacoli e sull’organizzazione tra i componenti della band hanno portato Nick a lasciare il gruppo nel 2014. Da allora la carriera da solista di Luciani ha subito un arresto e l’uomo ha dovuto reinventarsi come elettricista, giardiniere, piastrellista e molti altri impieghi.

Vanessa Perna però gli è sempre rimasta accanto tanto che Nick Luciani in un’intervista aveva rivelato: “Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”. Vanessa è stata accanto a lui sempre anche nel momento in cui il gruppo si è riunito, appianando i contrasti. Attualmente Nick è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 e la moglie di certo lo sostiene da casa anche se non è apparsa negli studi di Canale 5. Non sappiamo se stasera la donna sarà presente in studio per sostenerlo.

