Vanessa Perna, chi è la moglie di Nick Luciani/ Sempre al suo fianco anche nel periodo più nero

Vanessa Perna è la moglie di Nick Luciani, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 ma soprattutto cantante dei Cugini di Campagna. La riservatezza della coppia ha fatto sì che non venissero a galla troppe informazioni sulla loro vita privata ma qualcosa trapela grazie al web. La coppia oggi vive a Roma dopo essere convolati a nozze nel 1999. Un matrimonio che si è svolto a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Un amore dal quale è nata la loro unica figlia, Karen.

Stando a quanto emerso da alcune dichiarazioni del cantante, la moglie Vanessa Perna – anche lei cantante – sarebbe stata sempre al suo fianco anche durante uno dei momenti poco felici della sua vita. Negli ultimi tempi, infatti, sul piano economico Nick Luciani non ha trascorso un bel periodo: “Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”, dichiarò il cantante in una vecchia intervista ripresa da Novella 2000. “Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta…”, aveva aggiunto.

Al momento Vanessa Perna, la moglie di Nick Luciani dei Cugini di Campagna non è ancora apparsa nello studio dell’Isola dei Famosi, ma questa sera potrebbe invece intervenire per una bellissima sorpresa. Il cantante, seppur raramente, ha postato delle foto insieme alla moglie ed alla figlia. L’ultima risale allo scorso gennaio, in occasione della maggiore età della loro primogenita. Nello scatto è possibile notare la famiglia riunita per l’occasione. “Alla nostra dolce Principessa Karen. Tanti auguri da mamma e papà, buon compleanno per i tuoi 18 anni”, si legge nel post.

Una famiglia felice, da quello che trapela dai pochi scatti social, ma soprattutto desiderosa di difendere la propria privacy al punto da non essere mai oggetto di scandali o gossip vari. Ciò che è certo è che Vanessa Perna ha rappresentato il punto di riferimento per Nick nel periodo più buio della sua vita e della sua carriera quando, come spiegò lo stesso a Pomeriggio 5, fu costretto a dare una svolta alla propria vita: “È stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”, aveva detto.











