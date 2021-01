Vanessa Sierra, fidanzata Bernard Tomic/ “Quarantena? Non posso lavarmi i capelli”

Scoppia la polemica via social nei confronti di Vanessa Sierra, la fidanzata del tennista tedesco numero 228 della classifica Atp, Bernard Tomic. Per partecipare al primo Grande slam dell’anno 2021, l’Australian Open, i tennisti e compagne/mogli al seguito, sono stati costretti ad effettuare una quarantena, una condizione necessaria per evitare nuovi casi di covid in quella che resta una nazione colpita marginalmente dall’epidemia. Nel suo vlog Vanessa Sierra si è quindi lamentata per le restrizioni in corso, ed in particolare per il fatto che non si può curare i capelli come il solito.

A riguardo la ragazza, che è anche una star della piattaforma OnlyFans (dove vi sono immagini vietate ai minori), ha rilasciato delle dichiarazioni polemiche che sono state poi riprese dai tg australiani: “Mio Dio i miei capelli – dice la fidanzata di Tomic guardando nella telecamera del suo smartphone – questa è la parte peggiore della quarantena. Non mi lavo mai da sola i capelli, è una cosa che non faccio. Solitamente ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare”.

VANESSA SIERRA, IL POST DI SFOGO: “MINACCIATE DI MORTO E ODIO”

La vicenda è letteralmente sfuggita di mano, visto che, dopo che lo sfogo di Vanessa Sierra è divenuto virale, qualcuno ha addirittura minacciato di morte la stessa fidanzata del tennista tedesco che poi è stata costretta a fare marcia indietro, scrivendo un lungo post sulla sua pagina Instagram: “Non avrei mai pensato che mi sarei svegliata con 500 minacce di morte e di odio dopo aver preso in giro me stessa per i capelli. È facile prendere qualcosa fuori da un contesto, prendendo 2 frasi da un vlog di 10 minuti e inserendole in una notizia negativa sui media tradizionali tra le lamentele dei tennisti sulla loro quarantena obbligatoria”. Vanessa Sierra punta quindi il dito nei confronti di Channel 7, il più importante canale tv australiano: “Se le persone avessero guardato il mio vlog senza l’influenza di ‘7’, sono sicuro che avrebbero visto il mio video ironico e spensierato, e avrebbero trovato piuttosto interessante avere questa anteprima delle nostre vite”.





