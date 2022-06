Vanessa Spoto, da Uomini e Donne a Miss Mondo/ Sarà lei la candidata italiana?

Vanessa Spoto: la storia d’amore con Massimiliano Mollicone

Vanessa Spoto è un ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne. La modella di Prato nell’edizione 2020/21 del programma era arrivata in studio per corteggiare il tronista romano Massimiliano Mollicone, che la preferì ad Eugenia Rigotti. Dopo la scelta, la storia tra Veronica Spoto e Massimiliano Mollicone partì a gonfie vele, ma dopo poco più di tre mesi i due si sono lasciati. “Mi sono buttata a capofitto nella storia con Massimiliano: eravamo sempre insieme, pensavo sola a lui e poco a me […] Non ho da dire nulla a riguardo: lui ha preso questa decisione e io mi sono comportata di conseguenza. L’unica cosa che mi dispiace è di essermi trova sempre un muro davanti”, aveva raccontato l’ex corteggiatrice a Uomini e Donne Magazine.

Vanessa Spoto: tra le finaliste di Miss Mondo Italia

La storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sembrava finita senza grandi strascichi, ma dopo qualche settimana i due si erano scambiati una serie di accuse sui social dopo alcune dichiarazioni dell’ex tronista sul settimanale del programma di Maria De Filippi. Unica cosa certa è che a troncare la relazione fosse stato Mollicone. E poco dopo l’ex tronista era stato beccato con una biondina che si rivelò essere la sua nuova ragazza. In molti fan della coppia lo accusarono di avere tradito Vanessa. Ormai è passato quasi un anno dalla fine della loro relazione e Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno ha intrapreso nuovi percorsi di vita. Vanessa, che ha sempre espresso il desiderio di diventare Miss Italia, è una delle finaliste a Miss Mondo Italia, il concorso che elegge la candidata italiana a Miss Mondo. La finale si svolgerà sabato 18 giugno a Gallipoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Mondo Italia (@missmondoitalia)

