Vanguard/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Yang Yang

Vanguard, film di Italia 1 diretto da Stanley Tong

Vanguard va in onda oggi, giovedì 16 giugno, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film del 2020 distribuito da Medusa Film e prodotto da China Film (Shanghai) International Media Co. La pellicola d’avventura è prodotta in Cina per la regia di Stanley Tong, in ventinove anni di carriera ha diretto otto film e curato anche la sceneggiatura di alcuni.

Kiss in the chef/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Il cast è composto da Jackie Chan, regista, attore e sceneggiatore, in quarantanove anni di carriera ha interpretato cinquantasei film. Nel 1980 esordisce alla regia con Il ventaglio bianco. Yang Yang interpreta il ruolo di Lei Zhenyu. Altri attori che compongono il cast sono: Ali Lu e Miya Muqi.

Vanguard, la trama del film

Qin Guoli è il protagonista di Vanguard, un contabile cinese che per motivi di lavoro si è trasferito in Inghilterra che vive una vita tranquilla fino a quando viene disturbato da Maasym, un uomo senza scrupoli, con precedenti penali a capo di un’organizzazione terroristica, che impone al povero contabile di finanziare i suoi loschi progetti. Qin Guoli per liberarsi dal ricatto, denuncia il malavitoso alla polizia di Scotland Yard che a seguito di un’operazione uccide il terrorista. Peccato che per Qin i guai non sono finiti, perché il figlio del morto ha preso il posto del padre e a dirigere l’organizzazione è lui. Il giovane vuole prendere possesso del denaro appartenente al padre, ma soltanto il contabile sa dove cercarlo.

SCUSATE SE ESISTO, RAI 1/ Trama e cast del film: come vedere il film in streaming

Per questo motivo l’uomo ordina ai suoi uomini di rapire il contabile con tutta la sua famiglia, ma grazie l’intervento immediato degli agenti segreti della Vanguard, Qin viene salvato. L’uomo è ancora preoccupato, teme che il terrorista per vendicarsi e ricattarlo possa rapire sua figlia che si trova in Africa e usarla come scambio di informazioni. Per questo chiede al direttore della società segreta di sicurezza di prendere in custodia sua figlia e proteggerla. Gli agente insieme al contabile partono per l’Africa, dove daranno vita a un’avventura piena di colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

Wedding every weekend/ Su Canale 5 il film romantico con Kimberly Sustad

© RIPRODUZIONE RISERVATA