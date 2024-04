Vanina Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 10 aprile 2024: una chiamata anonima…

Due episodi e un successo forse inatteso per una nuova fiction targata Mediaset; torna questa sera – mercoledì 10 aprile – l’appuntamento con Vanina – Un vicequestore a Catania. La serie è giunta alla terza puntata e i numeri record in termini di share sono destinati a salire con gli intrecci previsti per questa sera con la protagonista – interpretata da Giusy Buscemi – chiamata a dirimere un nuovo caso intricato e denso di colpi di scena.

Le anticipazioni della terza puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania – dal titolo “La logica della Lampara”, parlano di una situazione parecchio ostica per la protagonista – interpretata da Giusy Buscemi – costretta a doversi immergere nuovamente in una trama dall’atmosfera misteriosa e dai possibili risvolti più che insidiosi.

Vanina – Un vicequestore a Catania, anticipazioni: la trama della terza puntata

La terza puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, in onda questa sera su Canale 5, partirà con un momento particolarmente teso: la protagonista riceverà una chiamata anonima. Il colloquio con l’interlocutore misterioso rivelerà un delitto consumato da poco; una ragazza è stata assassinata presso una villa per poi essere messa in una valigia e gettata in mare.

Lo scenario cruento e degno dei peggiori serial killer allerta immediatamente Vanina – interpretata da Giusy Buscemi – che, stando alle anticipazioni, si metterà subito in contatto con Manfredi per far luce sulla vicenda. Quest’ultimo rivelerà di aver visto due uomini nei pressi dell’abitazione con atteggiamenti sospetti, in possesso appunto di una valigia poi gettata dagli scogli.

Anticipazioni Vanina – Un vicequestore a Catania: cosa succede nel terzo episodio e dove vederlo

La situazione presso il villino dove sarebbe stata uccisa la ragazza in circostanze misteriose si presenta subito ambigua. Vanina analizza la scena del crimine e sono subito evidenti delle tracce di colluttazione. Non mancano ovviamente macchie di sangue e, come se non bastasse, il proprietario del domicilio risulta irreperibile. Del cadavere non ci sono tracce, così come degli uomini avvisati nel momento del lancio della valigia. Riuscirà la protagonista ad arrivare a capo di questa nuova e insidiosa vicenda?

Ultimate le anticipazioni di Vanina – Un vicequestore a Catania, ricordiamo che l’appuntamento con la terza puntata è disponibile in chiaro su Canale 5 – questa sera, mercoledì 10 aprile in onda alle ore 21.20 – in attesa di conoscere quello che sarà l’imperdibile finale di stagione previsto per la prossima settimana.











