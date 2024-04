Finale Vanina Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni ultima puntata 17 aprile 2024

Gli amanti delle fiction e serie tv saranno questa sera incollati allo schermo per godersi la terza puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania. Ma gli amanti dello spoiler sono sempre in allerta e non c’è dubbio che qualcuno si stia già chiedendo come finisce la serie tv. Per scoprirlo, rovinandosi dunque la visione dell’atto conclusivo previsto per la prossima settimana, ecco le anticipazioni dell’ultima puntata.

Vanina Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 10 aprile 2024: una chiamata anonima…

La fiction è stato un vero e proprio successo in termini di seguito e share; le prime puntate hanno attirato un ampio numero di telespettatori e molti hanno apprezzato in particolare la performance della protagonista, abilmente interpretata da Giusy Buscemi. 4 appuntamenti, con il finale della prima stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania previsto il prossimo 17 aprile 2024.

Chi è Giusy Buscemi, attrice protagonista in ‘Vanina’/ “Il primo incontro con mio marito Jan Michelini…"

Cos’è successo nell’ultima puntata andata in onda?

Gli ultimi episodi di Vanina – Un vicequestore a Catania si collegheranno a quanto accaduto nel corso della terza puntata con un caso più intricato del previsto. Un omicidio senza movente, con numerose tracce ma con i sospettati ancora lontani dall’essere consegnati alla giustizia. La protagonista – interpretata da Giusy Buscemi – troverà in Manfredi grande supporto e insieme inizieranno a trovare una pista da seguire.

Nel frattempo, nel corso del terzo episodio abbiamo finalmente assistito ad un avvicinamento sentimentale tra Vanina e Manfredi. Il vicequestore di Catania ha trovato il coraggio di aprirsi nei confronti del collega ma ci sarà ancora uno scoglio da superare. La situazione in sospeso con Paolo non ha giovato alla rivelazione della protagonista e sarà nuovamente la famiglia ad opporsi ai propositi sentimentali.

VANINA - UN VICEQUESTORE A CATANIA/ Il "guizzo" di Mediaset per tornare alla buona fiction

Vanina – Un vicequestore a Catania, anticipazioni ultima puntata: come finisce la serie tv?

Addentriamoci ora nelle anticipazioni dell’ultima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania per scoprire come finisce la serie tv. Lo scenario non è dei migliori, la protagonista sarà costretta a tornare da Palermo senza aver risolto quello che forse è il caso più intricato che abbia mai trattato. Colui che ha assassinato sui padre è ancora libero e nel frattempo resta senza un colpevole anche l’assassinio della giovane nel villino. Non resta che godersi l’atto conclusivo in onda mercoledì 17 aprile – su canale 5 – per scoprire se la protagonista riuscirà a rovesciare le sorti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA