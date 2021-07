Variante Delta, nuova ondata Covid?/ “Possibile lockdown ottobre”. Ok 3^ dose vaccino

La variante Delta spaventa l’intera Europa, anche se al momento i dati lasciano comunque “tranquilli” laddove vi siano vaccinazioni completate con due dosi: è di poco fa l’intervento dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) nel confermare dagli studi effettuati sui vaccinati, come le due dosi completate in tutti e 4 i vaccini in uso in Europa (AstraZeneca, J&J, Pfizer, Moderna) proteggono contro la variante Delta e tutte le altre già emerse, «gli anticorpi dei vaccini approvati neutralizzano questa variante».

Il futuro però, come ha detto stamane Draghi all’Accademia dei Lincei, è tutto ancora da scrivere, «La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze. Dobbiamo fronteggiare l’emergere di nuove e pericolose varianti del virus. Rimaniamo pronti a intervenire con convinzione nel caso ci fosse un aggravarsi della pandemia tale da provocare danni all’economia del Paese». Quanto sta avvenendo in queste ore sul fronte Europei 2020, con la UEFA che ha confermato tra le mille polemiche di Germania (e anche Italia) la finale a Londra, è solo un antipasto delle possibili novità tutt’altro che positive che potranno arrivare nei prossimi mesi laddove la variante ex indiana si diffondesse e attecchisse come alcun scienziati allertano: «Rischio nuova ondata di coronavirus in Europa, dove dopo dieci settimane di casi in calo tornano ad aumentare i contagi», l’allarme arriva dall’OMS con il direttore per l’Europa Hans Kluge preoccupato dalla variante Delta, «nuova ondata nella regione europea a meno che non rimaniamo disciplinati». Sul fronte “pessimistico” anche il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital: «La variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell’Inghilterra, quindi molto limitati».

ANCHE L’ITALIA VERSO LA TERZA DOSE DEL VACCINO

Sull’ipotesi però “apocalittica” di un ritorno al lockdown in ottobre anche in Italia, Ricciardi non smentisce nulla: «Nella lotta all’epidemia non si può escludere nulla, però abbiamo tutte le possibilità per evitarlo, se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni. Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità». Serve vaccinare il più possibile ed evitare gli errori del passato, senza però il contraltare del panico generalizzato di fronte ad una variante che in Inghilterra sta provocando contagi, sì, ma non più morti o ospedalizzazioni.

Quello che sarà quasi sicuramente approntato dal Governo è l’utilizzo della terza dose di vaccino, come già annunciato da Boris Johnson negli scorsi giorni: «Abbiamo fatto le opzioni di acquisto, le dosi ci saranno», ha detto stamane il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, rassicurando sulla possibilità di effettuare la terza dose di vaccino laddove necessario nei prossimi mesi. Ad esempio, i primi vaccinati a gennaio-febbraio, stando alle regole del Green Pass Covid al via oggi in tutta Europa, dopo 9 mesi dovranno fare un nuovo richiamo: ergo, da ottobre si dovrebbe pensare a ripartire con la campagna di vaccinazione sulle terze dosi. In attesa di avere un parere ufficiale in merito, il generale Figliuolo ha specificato «Deve essere poi la scienza a dirci dopo quanto tempo e se dev’essere inoculato il richiamo,noi siamo pronti e ci stiamo attrezzando.La filosofia è andare sui medici di medicina generale, le farmacie, i nosocomi ma piano piano uscire dalla logica dei grandi hub».

