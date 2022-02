Vasco Rossi a Sanremo 1982: incidenti e fischi/ Quell’ultimo posto con “Vado al massimo”

Vasco Rossi, la prima volta a Sanremo 1982

Vasco Rossi oggi compie 70 anni. Ironia della sorte la rockstar celebra gli anni nel mese di febbraio, mese che in Italia è famoso soprattutto per Sanremo. Il Blasco ha calcato il palco del Teatro Ariston 40 anni fa (1982) esibendosi per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone “Vado al massimo”. Il rocker ha confessato di essere andato a Sanremo su invito di Gianni Ravera, organizzatore del festival. Secondo quest’ultimo, ai tempi, Vasco Rossi aveva bisogno di una “platea nazionale” che la kermesse poteva dargli. Prima di accettare, il cantante strinse un tacito accordo con Gianni Ravera: la sua partecipazione doveva essere all’insegna di libertà. Infatti, il cantante emiliano aveva come obbiettivo quello di provocare il pubblico, cercando di impressionarlo, positivamente o negativamente non importava.

Vasco Rossi a Sanremo, il famoso incidente con il microfono

La prima volta di Vasco Rossi a Sanremo (1982) fu segnata da un piccolo e simpatico incidente. Dopo la sua esibizione sul palco, doveva rimettere a posto il microfono. Non riuscendoci (ed essendo “diversamente lucido”), ha pensato bene di metterselo in tasca per consegnarlo al cantante successivo. Peccato, però, che il microfono avesse il filo corto. Così, nell’uscire di scena, il microfono è scivolato dalla sua tasca. Alla domanda “Ma sei matto? Hai buttato via il microfono”, il Blasco ha risposto: “E certo, a me che frega. Ho già cantato”. Il microfono cadendo sul palcoscenico fece un forte tonfo che fu interpretato come un gesto di “sfida” al pubblico, un dispetto. E qualcuno fischiò. Nel 2005, quando tornò al Festival in veste di ospite speciale, disse che era tornato solo per restituire quel famoso microfono che si era messo in tasca nel 1982.

